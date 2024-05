Deček, najden v smeteh, ni več v inkubatorju. Dobil je tudi ime, številni bi ga posvojili.

Potem ko so hrvaški mediji v torek poročali o najdbi novorojenčka v smetnjaku v Zaprešiću pri Zagrebu, se je oglasil direktor bolnišnice Sv. Duh. Povedal je, da deček ni več v inkubatorju, da so mu nadeli ime Ivan in da se je za posvojitev oglasilo že ogromno staršev. "Takšnega primera nismo imeli že dvajset let in zato tudi nimamo standardnih postopkov za kaj takega. Ljudje so nas navdušili, pokazali so ogromno empatije in prijaznosti," je razkril ravnatelj bolnišnice.

Otrok se pravilno razvija in je povsem zdrav, danes so ga vzeli iz inkubatorja, zgodba pa je sprožila neverjetno veliko dobrote med ljudmi. "Imamo povpraševanja za posvojitev, botre in dobavo opreme za dojenčka. Ljudje so pokazali veliko empatije in prijaznosti," je za 24sata razkril direktor bolnišnice Sveti Duh Igor Alfirević.

Otrok bo v bolnišnici en mesec

Otrok bo v bolnišnici ostal en mesec, je dodal Alfirević. "Mora doseči določeno težo, a tu je tudi vprašanje sociale. Zakonodajalec ima svoje predpise. Ta zgodba je namreč posebna. Zahvaljujoč našim bolnišničnim virom smo poskušali najti isti primer. Zadnjih 20 let ga nismo imeli. Pravzaprav smo pred več kot 20 leti zabeležili le en tak primer, zato standardnih postopkov v takšnih primerih nimamo," je še povedal.

Poimenovali so ga po zdravniku, ki ga je sprejel

Ker otrok nima imena in se uradno imenuje N (neznan) moški, so ga v bolnišnici začeli klicati s pravim imenom. "Mi ga imenujemo Ivan po našem zdravniku, ki ga je tisto noč sprejel," je še povedal direktor in sklenil, da se je ta zgodba srečno končala, saj so otroku rešili življenje.