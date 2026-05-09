Dan Evrope letos posvečen športu

V EU danes obeležujemo dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja in podpis Schumanove deklaracije. Letos je ta dan posvečen športu. Dan Evrope je tudi priložnost za obeležitev skupnih dosežkov in hkrati za razmislek o prihodnjih izzivih unije.

Po vsej Sloveniji so se že v dneh pred 9. majem, dnevom Evrope, zvrstili različni športno-rekreativni dogodki, vrsta se jih bo odvila tudi danes, med drugim v Ljubljani tradicionalni Pohod ob žici in Tek trojk. Na informacijskih točkah EU, med drugim na Trgu republike, bodo obiskovalcem na voljo tudi interaktivne aktivnosti, igre in kvizi.

Dan Evrope bodo obeležili tudi v ostalih 26 članicah EU, evropske institucije v Bruslju pa bodo, kot vsako leto, odprle svoja vrata obiskovalcem in ponudile različne dejavnosti in vsebine o svojem delu. Pomembne stavbe in spomeniki po vsej Evropi in svetu bodo osvetljeni v barvah EU.

40. letnica prvega uradnega praznovanja

Letos praznovanje dneva Evrope zaznamuje tudi pomemben mejnik, saj obeležujemo 40. obletnico prvega uradnega praznovanja dneva Evrope ter javne uporabe zastave EU in evropske himne.

Evropska unija 9. maja praznuje dan Evrope v spomin na začetek evropskega združevanja. Na ta dan leta 1950 je tedanji francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi, t. i. Schumanovo deklaracijo, ki je položila temelje za današnjo EU.

Dan Evrope je, kot poudarjajo v Bruslju, priložnost za državljane EU in njene institucije, da se povežejo in proslavijo skupne dosežke.

EU se sooča z vse večjimi izzivi

Vendar pa se EU kot edinstven politični projekt danes sooča z vse večjimi izzivi, kot so geopolitične napetosti v svetu, varnostna vprašanja, gospodarska negotovost, podnebne spremembe in hitri tehnološki premiki. Slovenija pri tem po navedbah ministrstva za zunanje zadeve poudarja, da so enotnost, tesno povezane politike ter celovit pristop ključni za krepitev in ohranjanje evropskega vpliva v svetu.

"Moč Evrope izvira iz njenih demokracij, spoštovanja vladavine prava in človekovih pravic. Zlasti v času, ko mednarodni red vse bolj temelji na logiki moči, mora EU ostati verodostojna alternativa modelu, ki temelji izključno na sili. Naj bo dan Evrope tudi priložnost za razmislek o prednostih, pa tudi o odgovornosti, ki jo imamo pri soustvarjanju skupne evropske prihodnosti," je ob evropskem prazniku dejala zunanja ministrica, ki opravlja tekoče posle, Tanja Fajon.