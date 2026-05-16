Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
16. 5. 2026,
8.05

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
praznovanje obletnica jubilej igralec

Sobota, 16. 5. 2026, 8.05

19 minut

Igralec Bine Matoh praznuje 80 let

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Igralec Bine Matoh | V Metliki rojeni Matoh je igralsko kariero začel v Šentjakobskem gledališču in Lutkovnem gledališču. | Foto STA

V Metliki rojeni Matoh je igralsko kariero začel v Šentjakobskem gledališču in Lutkovnem gledališču.

Foto: STA

Igralec Bine Matoh danes praznuje 80. rojstni dan. Dobitnik Borštnikovega prstana in številnih drugih nagrad se je proslavil z izjemno odrsko energijo in natančno razčlenjenimi liki. Več kot 35 let je bil vodilni igralec in prvak v SNG Nova Gorica.

Matoh zna biti "znotraj svoje sugestivne, nemalokrat silovito izražene ustvarjalne svobode izvrsten partner, igralec, ki sleherno vlogo oblikuje kot sklenjeno celoto, osmišljeno v celoviti interpretaciji uprizarjanega dramskega dela", je med drugim pisalo v obrazložitvi Borštnikovega prstana, ki ga je prejel leta 2004. Poleg najvišje igralske nagrade je prejel še tri Borštnikove nagrade in številna druga priznanja.

Leta 2018 je prejel nagrado tantadruj za življenjsko delo. V obrazložitvi je žirija zapisala, da za Matohovo igro lahko rečejo: "Ko oblikuje najboljše vloge, se zdi, da sploh ne igra. Zdi se, kot bi se lupil, slačil, njegovo razgaljanje gledalce vleče v vrtinec pod varljivo spokojno gladino skrivnostnega tolmuna. Na videz povsem preprost, nič posebej teatralen, tako rekoč kot človek iz navadnega življenja. Ves čas ostaja na meji obeh svetov, sveta lika in lastnega življenja, zdi se, da liki tečejo skozenj."

Prejel študentsko Prešernovo nagrado

V Metliki rojeni Matoh je igralsko kariero začel v Šentjakobskem gledališču in Lutkovnem gledališču, nakar se je odločil za študij na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani, ki ga je zaključil z vlogo Točaja v Strniševih Žabah. Za to kreacijo je leta 1980 prejel študentsko Prešernovo nagrado, nagrado Festivala malih scen v Arezzu in študentsko nagrado Sklada Staneta Severja.

Ob vlogah, ki jih je pozneje ustvaril na odru matičnega novogoriškega gledališča, se je vključeval tudi v druge ansamble, od kranjskega Prešernovega gledališča, Mestnega gledališča ljubljanskega, ljubljanske Drame do Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.

V svoji poklicni igralski karieri je ustvaril okrog 100 vlog, veliko velikih, magistralnih vlog, v širokem izraznem razponu od klasične prek moderne do sodobne svetovne in slovenske dramatike. Poklicno pot je sklenil z upokojitvijo leta 2013 z vlogo Stanka v intimni drami Srečanje dramatičarke Nine Mitrović.

Med igralskimi mojstrovinami, s katerimi je bogatil primorsko gledališče, velja omeniti vlogo Frana Levstika v igri Matjaža Kmecla Levstikova smrt v režiji Dušana Mlakarja, vlogo Petra Pajota v Strniševih Ljudožercih v režiji Mileta Koruna in Oglejskega patriarha v Smoletovem Krstu pri Savici v režiji Janeza Pipana. Zaigral je tudi v nekaj slovenskih filmih.

Preberite še:

Jason Biggs, Jenny Mollen
Trendi Slavni igralec po 18 letih zakona presenetil z ločitvijo
Cristo Fernandez
Trendi Najprej je igral nogometaša v seriji, zdaj bo to postal zares
John Malkovich
Trendi Igralec John Malkovich je postal hrvaški državljan
praznovanje obletnica jubilej igralec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.