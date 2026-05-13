Cristo Fernandez, ki je svetovno prepoznavnost osvojil z vlogo v priljubljeni seriji Ted Lasso, je naredil nepričakovan karierni preobrat. Mehiški igralec je namreč podpisal pogodbo z ameriškim nogometnim klubom El Paso Locomotive FC in se podal med profesionalne nogometaše.

Igralec Cristo Fernandez bo igral za klub iz lige USL, drugega kakovostnega razreda ameriškega nogometa. Podrobnosti pogodbe za zdaj niso razkrite, saj mora prestop potrditi še vodstvo lige in nogometna zveza.

Za mnoge oboževalce je novica presenetljiva, a Fernandez ima z nogometom dolgo zgodovino. Pred igralsko kariero je nogomet treniral že kot otrok in veljal za obetavnega igralca. Njegove sanje o profesionalni karieri so se končale pri 15 letih, ko je utrpel poškodbo, zaradi katere se je nato usmeril v igranje, med zvezde pa ga je izstrelila vloga v uspešni in priljubljeni seriji Ted Lasso.

Fernandez se je občinstvu prikupil z optimističnim likom Danija Rojasa in kultnim stavkom "Football is life" (Nogomet je življenje, op. p.). Kot kaže, bo nogomet tudi v resničnem življenju postal pomemben del njegovega vsakdana.

Cristo (levo) s soigralci iz serije Ted Lasso. Foto: Guliverimage

Sanje o profesionalnem nogometu niso nikoli umrle

V zadnjih dveh mesecih je bil na preizkušnji pri El Pasu, kjer je navdušil strokovni štab. Nastopil je tudi na pripravljalni tekmi proti ekipi New Mexico United, nato pa si prislužil profesionalno pogodbo.

Ob podpisu je povedal, da ga želja po profesionalnem igranju nogometa nikoli ni povsem zapustila: "Ne glede na to, kam me je življenje odpeljalo, sanje o profesionalnem tekmovanju niso nikoli zares zapustile mojega srca," je dejal in dodal, da je izjemno hvaležen klubu, trenerjem in soigralcem za priložnost, ki so mu jo ponudili.

Trener El Paso Locomotive FC Junior Gonzalez je poudaril, da Fernandez ekipi prinaša dodatno napadalno moč, obenem pa tudi veliko energije, strasti in vodstvenih sposobnosti v slačilnici.