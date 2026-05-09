A. Ž.

9. 5. 2026
23.53

Evropska unija Rusija Ukrajina Robert Fico Gerhard Schröder Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Putin: Vojna v Ukrajini se bliža h koncu

Vladimir Putin | Foto Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je napovedal, da se bo vojna v Ukrajini kmalu končala. V pogovoru z novinarji je predstavil svoje pogoje za pogajanja in pri tem omenil nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja.

"Verjamem, da se zadeva bliža koncu," je ruski predsednik Vladimir Putin dejal na izredni novinarski konferenci po paradi ob dnevu zmage v spomin na konec druge svetovne vojne v Moskvi.

Kaj je Zelenski sporočil Ficu?

Kot piše nemški Welt, je tudi izjavil, da mu je slovaški premier Robert Fico povedal, da je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pripravljen na osebno srečanje. Putin je dejal, da bi se srečanje lahko odvijalo v tretji državi, vendar le, če bi bil predhodno sklenjen trden mirovni sporazum.

Putin je poročila, da mu je Fico posredoval sporočilo Zelenskega, zavrnil kot neresnična. "Ni bilo osebnega sporočila," je dejal. Fico je zgolj poročal o pripravljenosti Zelenskega na pogovor, trdi Putin.

Putin kot posrednika vidi Schröderja

Na vprašanje, ali je pripravljen na pogovore z Evropejci, je Putin odgovoril, da je po njegovem najprimernejši posrednik nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. Kremelj je pred kratkim izjavil, da je na evropskih vladah, da naredijo prvi korak, saj so prav one tiste, ki so leta 2022 po začetku vojne v Ukrajini prekinile stike z Moskvo.

Putin je še obtožil Evropo, da želi stopnjevati konflikt v Ukrajini, še piše Welt.

