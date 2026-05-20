V EU dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA

Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic EU so se v Strasbourgu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. EU bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla.

Kot so sporočili s Sveta EU, so evroposlanci in države članice dosegli začasni dogovor o predlogu uredbe, v skladu s katero bo EU odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje, svinjsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote.

Sklenjeni dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in Svet EU še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem.

Uredba bo prenehala veljati konec leta 2029

Evropska komisija bo lahko na zahtevo treh članic, evropske industrije oziroma sindikatov ali pa na lastno pobudo sprožila preiskavo, v kateri bo ugotavljala, ali povečan uvoz povzroča škodo evropskemu gospodarstvu oziroma bi jo lahko povzročil. Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe, so navedli na Svetu.

To bo lahko glede na dogovor Sveta in parlamenta prav tako storila, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez iz trgovinskega dogovora ali pa če bodo povzročale motnje v trgovinskih in naložbenih odnosih z EU. Evroposlanci in ciprsko predsedstvo Sveta EU so se poleg tega dogovorili, da bo uredba prenehala veljati konec leta 2029. Bo pa lahko Bruselj pred tem predlagal njeno podaljšanje.

Pogajalci so dogovor sklenili, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump v zadnjih tednih okrepil pritisk na EU. Najprej je v začetku meseca napovedal zvišanje carin na uvoz avtomobilov iz članic unije na 25 odstotkov, saj da evropska stran ne izvaja dogovora. Po pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pa je dal EU do 4. julija čas, da ga začne izvajati. V nasprotnem primeru je napovedal uvedbo precej višjih carin.

Trump in von der Leyen sta julija lani na Škotskem dosegla trgovinski dogovor, ki za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določa carine pri 15 odstotkih. EU pa se je med drugim zavezala k odpravi carin na uvoz ameriških industrijskih proizvodov in ugodnejši dostop za določene ameriške kmetijske proizvode do evropskega trga.