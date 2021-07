Čudežen razplet spektakularne nesreče #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

23-letna ženska z dvema majhnima otrokoma na zadnjih sedežih, starima štiri in pet let, je z avtomobilom nissan sedan v nedeljo zvečer v bližini kalifornijskega mesta Modesto nenadoma zapeljala z avtoceste in trčila v znak za delo na cesti. Avtomobil je nato z veliko hitrostjo odneslo v bencinsko črpalko, zato je izbruhnil požar.