V New Delhiju ima skoraj 23,5 odstotka meščanov protitelesa za novi koronavirus, kar je skoraj vsak četrti prebivalec indijske prestolnice, je pokazalo testiranje, ki so ga izvedle indijske oblasti. Kot je danes sporočilo indijsko ministrstvo za zdravje, so proučili vzorce krvi 21.387 ljudi.

Podatek o deležu prebivalstva s protitelesi za novi koronavirus kaže, da se je v New Delhiju z njim okužilo precej več ljudi, kot kažejo uradni podatki. Glede na uradne statistike so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri več kot 123 tisoč ljudeh, kar je manj kot odstotek prebivalcev 30-milijonske indijske prestolnice. Ob upoštevanju podatka o prebivalcih s protitelesi je mogoče sklepati, da se je okužilo že več kot sedem milijonov prebivalcev New Delhija, poroča STA.

Ministrstvo za zdravje je pojasnilo, da številni okuženi z novim koronavirusom nimajo simptomov. Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v Indiji doslej potrdili 1,15 milijona okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 je v tej azijski državi umrlo več kot 28 tisoč ljudi, piše STA.

Indija, kjer so prvi primer okužbe z novim koronavirusom potrdili konec januarja, je po številu okuženih na tretjem mestu na svetu, za ZDA in Brazilijo. Po številu smrtnih žrtev bolezni covid-19 pa je na osmem mestu na svetu. Indijske oblasti opozarjajo, da bi se lahko število smrtnih žrtev v prihodnjih tednih močno povečalo zaradi naraščanja števila okužb, poroča STA.

Število okuženih v državi z 1,3 milijarde prebivalcev znova narašča, odkar so oblasti sredi maja začele rahljati ukrepe proti širitvi pandemije. Marsikje, na primer v tehnološkem središču države Bengaluru in v letoviški državi Goa, so zato znova uvedli številne omejitve, še poroča STA.