Cesta smrti v Črni gori, kjer človeku zastane dih #video

Ne, to ni posnetek iz Afrike ali Indije. To je cesta smrti do mejnega prehoda Dracenovac med Črno goro in Srbijo. Posnetek razkriva, kako avtobus, poln potnikov, vozi po ozki in nedokončani cesti. Potnikom zastane dih v trenutku, ko ugotovijo, da jih od prepada loči le nekaj metrov.