Dimna bomba se je glede na navedbe črnogorskega spletnega portala Vijesti sprožila po tem, ko je podpredsednik odbora in poslanec opozicijske Demokratske stranke socialistov (DPS) Nermin Abdić dejal, da on in njegovi kolegi ne bodo dovolili nadaljevanja seje.

Med razpravo so predstavniki DPS namreč trdili, da gre za poskus "ustavnega udara" v Črni gori, češ da so predvidene upokojitve nekaterih ustavnih sodnikov v nasprotju z ustavo, poročata hrvaška tiskovna agencija Hina in spletni portal N1 BiH.

Kljub odvrženi dimni bombi se je seja nadaljevala. Odbor je s sklepi potrdil objavo javnega razpisa za izbor dveh sodnikov ustavnega sodišča, ki ju voli parlament, in poziv predsedniku Jakovu Milatoviću, naj objavi razpis za izvolitev še dveh ustavnih sodnikov, za kar je pristojen kot predsednik države.