Bruselj danes z več predlogi za večjo konkurenčnost gospodarstva EU

Evropska komisija bo danes predstavila dogovor za čisto industrijo, s katerim želi vzpostaviti ugodne pogoje za industrijo, da bo ob razgoljičenju ohranila konkurenčnost. H konkurenčnosti evropskega gospodarstva pa želi prispevati tudi s poenostavitvijo obstoječe zakonodaje na področju trajnosti in z znižanjem cen energije.

Dogovor za čisto industrijo je eden ključnih elementov konec januarja predstavljenega kompasa za spodbujanje konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

Kot so ob predstavitvi kompasa pojasnili na komisiji, bo namen dogovora za čisto industrijo zagotoviti, da bo EU zanimiva za naložbe v proizvodnjo, vključno z energetsko intenzivnimi panogami. Obenem želijo z njo spodbuditi proizvodnjo tehnologij z neto ničelnimi izpusti.

Združitev tradicionalnih panog z novimi čistimi tehnologijami

V dogovoru želijo združiti razvoj tradicionalnih industrijskih panog in novih čistih tehnologij. Predstavitvi pobude bo sledila priprava akcijskih načrtov za podporo posameznim tradicionalnim, energetsko intenzivnim panogam pri zelenem prehodu.

Obenem bo komisija predstavila akcijski načrt za dostopno energijo za gospodinjstva in gospodarstvo, saj so visoke in spremenljive cene energije ena ključnih ovir za konkurenčnost evropskih podjetij.

K večji konkurenčnosti pa želijo prispevati tudi s poenostavitvijo obstoječe zakonodaje in pravil. Bruselj bo tako danes predstavil t. i. zbirni zakonodajni predlog, katerega namen bo poenostaviti zakonodajo na področjih poročanja o trajnosti in taksonomije.