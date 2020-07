Britanski poslanci: Vladi spodletelo pri preiskavi ruskega vpletanja v volitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanska vlada se je "dejavno izognila" preiskavi ruskega vpletanja v britanski referendum o izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije ter referendum o samostojnosti Škotske, navaja objavljeno poročilo odbora britanskega parlamenta za obveščevalne dejavnosti in varnost.

Kremelj je v odzivu obtožbe na račun Rusije že zavrnil kot neutemeljene in ocenil, da gre za "sovražnost do Rusije". Poročilo odbora britanskega parlamenta hkrati navaja, da je britanska vlada poskušala nadoknaditi zamujeno, in poziva k takojšnjemu ukrepanju glede omenjenega vprašanja ter sprejetju ustrezne nove zakonodaje. Kritiko je odbor britanski vladi namenil tudi zaradi zamude pri objavi poročila, povzema STA.

"Odločno bomo branili našo državo"

Britanski zunanji minister Dominic Raab je po objavi poročila tvitnil, da je "bilo jasno, da je treba zaustaviti Rusijo pri njenih napadih na Združeno kraljestvo in njegove zaveznike". "Odločno bomo branili našo državo, našo demokracijo in naše vrednote pred tako sovražno državo," je še zapisal po navedbah STA.

"Velika Britanija glavna tarča ruske države"

Poročilo parlamentarnega odbora se nanaša na številne teme, tudi na kampanjo dezinformacij, kibernetske taktike ter ruske izseljence v Veliki Britaniji. Navaja, da je Velika Britanija glavna tarča ruske države. Poročilo še trdi, da je ruski vpliv v Združenem kraljestvu zdaj "nova normalnost", in dodaja, da so številne britanske vlade ruske oligarhe sprejele z "odprtimi rokami", piše STA. Odbor je še presodil, da je Združeno kraljestvo "očitno tarča" kampanj za dezinformacije glede volitev.

Referendum o EU, referendum o Škotski

Član odbora Stewart Hosie je ob objavi poročila dejal, da se nihče v britanski vladi ni želel ukvarjati z vprašanjem ruskega vmešavanja ter da nihče ni vedel, ali se je Rusija poskušala vmešavati v referendum o EU leta 2016, "ker tega niso hoteli vedeti". Poročilo tudi navaja, da obstaja "kredibilen komentar", ki nakazuje, da se je Rusija poskušala vpletati tudi v referendum o škotski samostojnosti leta 2014. Član odbora Kevan Jones je presodil, da je britanska vlada razočarala, ker ni raziskala tovrstnih očitkov, navaja STA.

V poročilu sicer niso objavili "zelo občutljivih" podrobnosti zaradi bojazni, da bi jih Rusija lahko uporabila za grožnje Združenemu kraljestvu. Kot ob tem še navaja BBC, so številni pričakovali, da bo odbor odgovoril na vprašanje, ali je prišlo do vmešavanja v politične dogodke, kot je bil referendum o izstopu Velike Britanije iz EU (brexit), a namesto tega poročilo navaja, da je glavna težava, da se britanska vlada in obveščevalne agencije tega vprašanja sploh niso lotile, piše STA.

Oster odziv Rusije

Kremelj se je na objavo poročila danes ostro odzval. "Rusija se nikoli ni vmešala v katerikoli volilni proces v kakšni od držav - niti v ZDA niti v Veliki Britaniji," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da so takšne navedbe običajno zelo kratkega veka. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je v odzivu dejala, da poročilo ni "nobena senzacija". Je pa bil postopek po njenih besedah zaznamovan s sovražnostjo do Rusije in lažnimi novicami, še poroča STA.