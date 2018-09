Britanski par v Egiptu umrl zaradi okužbe z bakterijo E.coli

V obdukciji so preiskovalci ugotovili, da je 69-letni John Cooper umrl zaradi "hude okužbe, ki jo je povzročila bakterija E.coli. Njegovo stanje se je še poslabšalo zaradi hipertrofije srca in zoženih koronarnih arterij. V njegovi krvi so sicer našli tudi alkohol in hašiš.

Neodvisna preiskava turistične agencije pokazala na prisotnost bakterije E.coli

Smrt njegove 64-letne soproge Susan Cooper je bila po besedah preiskovalcev posledica začetka hemolitično-uremičnega sindroma, ki lahko vpliva tudi na žile. Tudi to je verjetno povzročila bakterija E.coli, saj je Cooperjeva bivala v isti sobi kot njen mož in jedla enako hrano.

Smrt britanskega para je bila posledica okužbe z bakterijo E.coli. Foto: Getty Images

Britanska turistična agencija Thomas Cook, s katero sta Britanca potovala, je pretekli teden sporočila, da je neodvisna preiskava, ki jo je naročila, v hotelu pokazala povišano prisotnost bakterij E.coli in stafilokok v hotelu. Temu so pripisali povečano število obolelih med gosti.

Britanski par je umrl 21. avgusta v hotelu v priljubljenem egiptovskem turističnem letovišču Hurgada. Agencija je zaradi smrti para iz hotela preventivno evakuirala vse svoje stranke.