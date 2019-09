Britanski laburisti bi ukinili zasebne šole

Britanski laburisti so se v okviru kongresa, ki te dni poteka v Brightonu, izrekli za niz ukrepov, ki bi vodili v ukinitev zasebnih šol. Tem bi odvzeli poseben status, ki je povezan z davčnimi olajšavami, in postopoma bi postale del javnega sistema. Radikalne napovedi, ki so poskrbele za precej vroče krvi, je stranka medtem že nekoliko omilila.

Sodelujoči na kongresu so v nedeljo podprli predlog, po katerem naj bi bile spremembe glede zasebnega šolstva del programa stranke pred prihodnjimi volitvami v državi. Številni pričakujejo, da se bodo te odvile še pred koncem leta.

Šolski sistem bi moral ponuditi pravično možnost za vse

Sprejeti sklep vključuje zavezo "integracije vseh zasebnih šol v državni sektor". To bi dosegli z ukinitvijo posebnega statusa, ki jim prinaša številne finančne ugodnosti, oprostitve plačila več davkov in javnih subvencij.

Foto: Reuters Uvedli bi tudi spremembo, po kateri delež na univerze sprejetih dijakov z zasebnih šol ne bi smel presegati deleža, ki ga predstavljajo v celotni šolski populaciji. Ta deležen je trenutno ocenjen na sedem odstotkov.

Stranka obljublja tudi prevzem nadzora nad lastnino zasebnih šol, ki da bi jo potem "demokratično in pošteno" porazdelili med šolske institucije državnega sistema. Kot je bilo slišati na kongresu, bi moral šolski sistem ponuditi pravične priložnosti za vse, ne pa nagrajevati "privilegirane manjšino" na podlagi bogastva njihovih staršev.

A predlog je nemudoma naletel na številne kritike, med drugim ga je premier Boris Johnson, ki se je tudi sam šolal na zasebnem kolidžu Eton, označil za "nesmiseln napad" na izobraževanje, ki da temelji na "že zdavnaj pokopani socialistični ideologiji".

Starši upravičeno zaskrbljeni

Kot je naslednji dan nato za radio BBC dejal John McDonnell, ki je pri laburistih pristojen za finance, bi vsak del sprememb izvedli na "osnovi posvetovanj" in da ne vidi smisla v uporabi "drakonskih ukrepov" za njihovo uveljavitev.

John McDonnell Foto: Reuters Je pa ponovil, da bi s spremembami lahko "ne le vsakemu otroku omogočili najboljše priložnosti v življenju, temveč tudi zgradili bolj kohezivno in enakovredno družbo, v kateri bi skupaj živeli veliko bolj produktivno".

Svet neodvisnih šol, katerega članice so številne zasebne šole, je sporočil, da so starši lahko zaradi predlogov "upravičeno zaskrbljeni", češ da postavljajo politiko pred interese otrok in lahko predstavljajo celo kršenje Evropske konvencije o človekovih pravicah. "Poteza je napad na pravice in svobodo staršev, da sami odločajo o izobrazbi svojih otrok," je sporočila vodja sveta Julie Robinson.

Kongres laburistov se je sicer v obmorskem Brigthonu začel minuli konec tedna, v veliki meri pa se posveča brexitu. Srečanje se je v ponedeljek sprevrglo v kaos, ko so udeleženci s tesno večino zavrnili predlog, da bi stranka v primeru drugega referenduma morala voditi kampanjo za obstanek v EU.