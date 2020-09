Britanca in Avstralca na Salomonovih otokih ubila bomba iz druge svetovne vojne

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Salomonovih otokih sta v nedeljo umrla strokovnjaka za deaktivacijo bomb iz Velike Britanije in Avstralije. Ubila ju je bomba iz druge svetovne vojne, ki je po nesreči eksplodirala.

Kot je danes sporočila tamkajšnja policija, je dvojica - sodelavca iz norveške humanitarne organizacije - v pisarni organizacije v stanovanjski soseski v prestolnici Honiara nedovoljeno hranila neeksplodirano strelivo. V nedeljo jima je očitno po nesreči eksplodiral topniški izstrelek iz druge svetovne vojne in ju ubil.

V času druge svetovne vojne eno glavnih pacifiških bojišč

Policija naj ne bi bila seznanjena s hranjenjem streliva. Kot je poudaril policijski inšpektor Clifford Tunuki, se kaj takega v stanovanjski soseski ne bi smelo dogajati. Preostalo strelivo so medtem že odstranili iz pisarne organizacije in tamkajšnjim prebivalcem zatrdili, da nevarnosti ni več.

Po navedbah organizacije Norwegian People's Aid sta bila ubita Britanec Stephen Atkinson - Luke in Avstralec Trent Lee, ki sta pomagala pri vzpostavljanju podatkovne baze neeksplodiranega streliva na Salomonovih otokih. Tam je bilo v času druge svetovne vojne eno glavnih pacifiških bojišč med japonskimi in zavezniškimi silami.

Organizacija Norwegian People's Aid, ki oblastem Salomonovih otokov pomaga pri odstranjevanju municije izpred 75 let, je v nedeljo začasno ustavila vse svoje dejavnosti. Kot so poudarili, je treba najprej izvesti temeljito preiskavo te "tragične nesreče", šele nato bo mogoče vleči zaključke in pripisovati krivdo, piše STA.