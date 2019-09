Brexit: konservativcem grozi izključitev, če bodo glasovali proti vladi #video

Poslanci, ki bi podprli blokado brexita brez dogovora, bi škodovali vladi v pogajanjih glede brexita ter nadzor v parlamentu prepustili vodji opozicijskih laburistov Jeremyju Corbynu, so prepričani v vodstvu konservativne stranke. Zato uporniškim poslancem grozi izključitev iz stranke.

Grozi jim izključitev iz stranke

Poslanci, ki bi glasovali proti stališču vlade, bodo izključeni iz stranke in ne bodo mogli kandidirati na naslednjih volitvah, je za britanski BBC dejal neimenovani vir iz vrst konservativcev.

Britanski premier Boris Johnson vztraja pri tem, da se bo brexit zgodil 31. oktobra z dogovorom ali brez njega. Opozicija skuša preprečiti, da bi Združeno kraljestvo zapustilo EU brez dogovora, ustrezno zakonodajo naj bi v parlamentu predstavili še ta teden.

Med koncem tedna so znova potekali protesti proti začasni ukinitvi parlamenta. Protestniki so med drugim vzklikali: "Boris Johnson, lahko te je sram." Foto: Reuters

Torijci imajo v parlamentu vključno s poslanci severnoirske stranke DUP en glas večine, kar pomeni, da bi ob izgubi le enega poslanca vlada postala manjšinska. Johnson bi se moral danes sestati s tistimi konservativnimi poslanci, ki so proti brexitu brez dogovora, a je bil sestanek po poročanju BBC odpovedan.

Foto: Reuters

V britanski vladi verjamejo, da obstaja možnost za nov dogovor z EU do 17. oktobra, ko bo naslednji vrh Unije, češ da se v Bruslju zavedajo, da je Johnson odločen 31. oktobra izvesti brexit, poroča BBC.

Z zahtevo razburil tako parlament kot širšo javnost

Premier je sicer britansko opozicijo in javnost prejšnji teden razburil z zahtevo za začasno prekinitev dela parlamenta, ki se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. Končala bi se le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz Unije, s tem pa praktično onemogočila nasprotnikom brexita brez dogovora, da po zakonodajni poti to preprečijo.

V soboto so zaradi zahteve za začasno ukinitev dela parlamenta znova potekali protesti (več si lahko pogledate v videoposnetku). Največji shod je bil v Londonu, na katerem se je pred vrati Downing Streeta 10 zbralo več tisoč ljudi, ki so vzklikali: "Boris Johnson, lahko te je sram." Nezadovoljni Londončani so Johnsonu med drugim očitali, da želi izvesti državni udar.

Sobotne proteste je podprl tudi vodja laburistične stranke Corbyn. Dejal je, da so demonstracije pokazatelj, da so ljudje jezni in ogorčeni zaradi vsega, kar se dogaja.