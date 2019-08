Protestniki v Londonu: Boris Johnson, lahko te je sram!

Protestniki so se v Londonu zbrali pred Downing Street 10 in vzklikali "Boris Johnson, lahko te je sram", "Trumpova lutka, lahko te je sram", "lažnivec Johnson, lahko te je sram", poročanje tiskovne agencije Press Association povzema nemška tiskovna agencija dpa. Protestniki so tudi žvižgali, bobnali, nosili so transparente ter zastave EU.

V pričakovanju več sto tisoč ljudi

Organizator protestov, iniciativa proti brexitu, imenovana Druga Evropa je mogoča, pričakuje več sto tisoč ljudi po različnih londonskih mestih. Proteste je podprl tudi vodja laburistične stranke Jeremy Corbyn, ki se protestov sicer ni udeležil. Proteste pa so podprli tudi politična organizacija Momentum in podnebni aktivisti. Foto: Reuters

Iz laburistične stranke je množico v Londonu danes nagovorila notranja ministrica v senci Diana Abbott, ki je dejala, da jih Corbyn podpira.

Johnson je britansko opozicijo in javnost razburil z zahtevo za začasno prekinitev dela britanskega parlamenta, ki se bo začela med 9. in 12. septembrom in končala 14. oktobra. Končala se bo le dva tedna pred predvidenim izstopom Združenega kraljestva iz Unije, s tem pa praktično onemogočila nasprotnikom brexita brez dogovora, da po zakonodajni poti to preprečijo.

Foto: Reuters

Opozicija je napovedala, da bodo poskušali brexit brez dogovora in tudi prekinitev dela parlamenta preprečiti z vsemi sredstvi, med drugim s sprejetjem zakonodaje, po prekinitvi dela parlamenta pa so napovedali proteste.

Proti odločitvi Johnsona o prekinitvi dela britanskega parlamenta je v sredo zvečer na ulicah britanskih mest protestiralo več tisoč ljudi, spletna peticija proti suspenzu pa je zbrala že več kot 1,6 milijona podpisov.