Brazilski predsednik državljanom olajšal dostop do orožja

"Vedno sem govoril, da se javna varnost začne doma," je po podpisu odloka dejal predsednik Jair Bolsonaro.

Odlok športnim strelcem, lovcem in zbirateljem poslej dovoljuje, da lahko potujejo z orožjem, lastniki dovolilnic za orožje pa bodo lahko na leto kupili do 5000 kosov streliva, odvisno od vrste orožja, ki ga posedujejo. Hkrati odlok zmanjšuje birokratske postopke pri uvozu orožja in streliva ter odpravlja omejitve na količino in kvaliteto nabav javnih varnostnih ustanov.

Na leto 64 tisoč umorov

V Braziliji so leta 2017 zabeležili 64 tisoč umorov, kar je skoraj 31 umorov na sto tisoč prebivalcev. To je trikrat več od tistega, kar Združeni narodi opredeljujejo za endemično nasilje.

Bolsonaro je že v predvolilni kampanji napovedal, da bo omilil pravila za posedovanje orožja. Zagovarja tudi, da bi ljudem dovolili, da na cestah nosijo orožje, a zato v Braziliji potrebujejo sprejem novega zakona v kongresu. Brazilski predsednik je svoj odlok utemeljil tudi z odločitvijo na referendumu leta 2005, ki ga je organizirala levica, na katerem se je skoraj 64 odstotkov Brazilcev izreklo proti celoviti prepovedi prodaje orožja.