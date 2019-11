Bolgari zaradi vohunjenja izgnali ruskega diplomata

Bolgarske oblasti so zaradi očitkov o vohunjenju in ogrožanju nacionalne varnosti konec oktobra iz države izgnale ruskega diplomata Anatolija Markova. ZDA in Velika Britanija odločitev Bolgarije pozdravljata in ob tem ocenjujeta, da ima država vso suvereno pravico izgnati osebe, za katere obstaja sum vohunjenja.

Bolgarske oblasti so konec oktobra zaradi očitkov o vohunjenju Anatoliju Markovu zavrnile vizum. Kot so pojasnili na bolgarskem zunanjem ministrstvu, so odločitev o izgonu sprejeli po tem, ko je bolgarsko državno tožilstvo po navodilih državne agencije za nacionalno varnost preiskalo visokega predstavnika ruskega veleposlaništva in ugotovilo, da naj bi ta septembra leta 2018 sodeloval pri vohunjenju, poroča stran Sofiaglobe.

Ščitila ga je diplomatska imuniteta

Tožilstvo je Markovu med drugim očitalo, da je sodeloval pri organizaciji sestankov z bolgarskimi državljani, vključno z visokim uradnikom, ki je imel dostop do zaupnih podatkov o Bolgariji, Evropski uniji in NATU. Markov je na srečanjih poskušal pridobiti zaupne informacije. Zaradi diplomatske imunitete je bolgarsko tožilstvo kazensko preiskavo zoper Markova prekinilo.

Ruski diplomat je bil konec oktobra poklican na razgovor na bolgarsko zunanje ministrstvo, da bi se lahko zagovarjal pred očitki, a so kasneje sporočili, da je Markov z družino že zapustil državo. Pozneje se je izkazalo, da so ga bolgarske oblasti razglasile za nezaželeno osebo ter mu zavrnile dolgoročni vizum, ki bi mu zagotovil pravico do bivanja v Bolgariji.

Markov je bil tako prisiljen v roku 24 ur zapustiti državo. Bolgarsko zunanje ministrstvo je o svoji odločitvi obvestilo tudi Moskvo, kar so potrdili tudi na ruskem veleposlaništvu, še piše stran.

ZDA in Velika Britanija spoštujeta odločitev Bolgarije

Foto: Getty Images Na odločitev Bolgarije sta se odzvali tako Velika Britanija kot ZDA. Zadnja je v izjavi za javnost izpostavila, da spoštuje bolgarsko vlado, ki si prizadeva zaščititi svojo suverenost pred škodljivimi vplivi.

"Podpiramo prizadevanja organov, ki sodelujejo pri preiskovanju in razkrivanju kršitev bolgarske zakonodaje. Bolgarija je močna zaveznica tako Zveze Nato kot Evropske unije in ima vso pravico odločati nad lastno prihodnostjo," so še sporočili iz ameriškega veleposlaništva.

Podobnega stališča so tudi v Veliki Britaniji. "Bolgarija ima kot evropska partnerka in zaveznica Nata suvereno pravico, da sankcionira tiste, ki ogrožajo nacionalno varnost."

V luči nedavnih dogodkov

Sicer pa se je izgnanstvo ruskega diplomata zgodilo le nekaj tednov po tem, ko so bolgarski tožilci vložili obtožnico proti vodji Rusiji naklonjenega gibanja Nikolaju Malinovu, ker naj bi prav tako vohunil. Malinov sicer obtožbe zanika. V zvezi s tem primerom je Bolgarija za deset let prepovedala vstop nekdanjemu generalu KGB Leonidu Reshetnikovu. Ta naj bi veljal za tesnega sodelavca ruskega predsednika Vladimirja Putina, še navaja spletna stran.