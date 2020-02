Se bliža konec Evrope, kot jo poznamo?

"Vse bolj stisnjena med ZDA, Kitajsko in Rusijo je Evropa postala paralizirana, saj ne ponuja jasne geopolitične strategije in ne govori z enim glasom," je v komentarju za medij Politico zapisal Matthew Karnitschnig.

V tekmi z drugimi in talka lastnik delitev

Tako se pri številnih vprašanjih, kot je na primer nakup kitajske komunikacijske opreme, Evropa ne znajde le v tekmi z drugimi državami, ampak tudi kot talka znotraj lastnih delitev. Zaradi tega bi lahko EU ostala na robu, njeno razdeljenost pa bi lahko za svoje interese izkoristili Rusija in Kitajska. Evropa ima kot ena bogatejših in najbolj poseljenih regij vso pravico, da soodloča v svetu, a dlje od sloganov za zdaj ni prišla.

Evropske države niso enotne

Karnitschnig pri tem spomni na januarski vrh v Berlinu, kjer so svetovne sile na konferenci govorile o mirovnem procesu za Libijo. Kot pravi, je srečanje organizirala nemška kanclerka Angela Merkel, saj bi Evropa s tem pokazala, da lahko deluje. A evropske države tudi same ne vedo točno, koga naj podprejo v konfliktu. "In na koncu je srečanje propadlo, ubijanje pa se je še naprej nadaljevalo," piše.

Angela Merkel je januarja v Berlinu gostilna konferenco o Libiji, da bi pokazala, da je tudi Evropa pomemben odločevalec na svetovnem političnem parketu. Foto: Reuters

Karnitschnig nadaljuje, da evropski politiki, kot sta Merklova in francoski predsednik Emmanuel Macron, lahko igrajo vlogo poslušnega gostitelja, a odločevalci so drugje. To dinamiko bo po pisanju novinarja ponovno mogoče videti že ta konec tedna, ko bo na Bavarskem potekala Münchenska varnostna konferenca. Vrhunec srečanja bo sicer pogovor med zunanjima ministroma Rusije in Kitajske ter ameriškim državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Organizatorji se niso niti trudili, da bi v to skupino umestili tudi EU, pa čeprav sem spada, nadaljuje novinar.

Napovedali so ukrepe, ukvarjali so se sami s sabo

Nekdanji predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je obljubljal, da bo EU postala relevantna na svetovnem trgu (nemško Weltpolitikfähig), njegova naslednica Ursula Von der Leyen pa je predlagala geopolitično komisijo. Namesto tega so se Evropejci še naprej ukvarjali z razpravami o tem, ali in kako zgraditi evropsko vojsko, o tem, ali bo zavezništvo z ZDA preživelo predsednika Donalda Trumpa, piše avtor.

Bi lahko Moskva nadvladala Evropo?

Letošnja konferenca v Münchnu se bo osredotočila na svet, ki ne bo več tako zahodnocentrističen, manj "zahoden" bi lahko postal tudi sam Zahod. A v Evropi se o tem ne razpravlja, Rusija, ki je na evropskem pragu, pa je medtem že vpadla v Ukrajino in se vpleta v Sirijo. Karnitschnig opozarja, da če bo libijskemu generalu, ki ima podporo Rusije, uspelo v boju za oblast, bo imela Moskva vpliv na tok beguncev in energije v Evropo. S tem pa bi lahko pritisnila na Evropo pri drugih vprašanjih.

Rusija bi lahko kmalu dobila močan vpliv nad Evropo. (Na fotografiji ruski predsednik Vladimir Putin) Foto: Reuters

Na drugi strani pa imamo tudi Turčijo in Kitajsko – ta se skriva v ozadju, svoj vpliv na stari celini pa pridobiva z gradnjo kritičnih infrastrukturnih projektov v jugovzhodni Evropi in finančnimi nakupi na Zahodu.

Združeno kraljestvo – steber evropske varnosti?

Še ena težave EU je tudi brexit in odhod Združenega kraljestva iz povezave. To je bilo namreč, tako pravi novinar, steber evropske varnosti. Pri tem se lahko vprašamo, kako bo v prihodnje.