Bo Evropska komisija proti Nemčiji sprožila postopek?

"Evropska komisija zagovarja tri temeljna načela: Monetarna politika je v ekskluzivni pristojnosti unije, pravo EU je nad nacionalnim, odločitve sodišča EU pa so zavezujoče za vsa sodišča držav članic," je zapisala von der Leynova v sporočilu, objavljenem danes popoldne. "Zadnjo besedo glede prava EU ima vedno Luxembourg, nihče drug," je dodala po navajanju STA.

Razmišljajo o vse prihodnjih korakih

Zapisala je še, da je naloga Evropske komisije zagotavljati pravilno delovanje sistema evra in pravnega sistema unije. "Podrobno preučujemo odločitev nemškega ustavnega sodišča in razmišljamo o morebitnih prihodnjih korakih, med katerimi je možen tudi postopek proti Nemčiji v zvezi s kršitvijo prava EU," je dodala Nemka. Poudarila je še, da je EU skupnost vrednot in prava, ki jih je treba vseskozi zagovarjati, saj nas to združuje, piše STA.

Nemško ustavno sodišče je odločilo, da mora ECB utemeljiti sorazmernost svojega programa odkupovanja obveznic, sicer bo nemška centralna banka Bundesbank iz njega izključena. Niso pa programa razglasili za neskladnega z nemško ustavo. Ustavno sodišče je takšno odločitev sprejelo, čeprav je pred tem za pomoč pri presoji zaprosilo Sodišče EU, ki je presodilo, da je program kvantitativnega sproščanja skladen z evropskim pravnim redom.

Na Sodišču EU so nato v odzivu na odločitev nemškega ustavnega sodišča v petek zapisali, da imajo le oni pristojnost ugotavljanja, ali je akt kakšne od ustanov unije skladen s pravnim redom EU. Opozorili so, da bi razhajanja med sodišči držav članic glede veljavnosti takih aktov lahko "ogrozila enotnost pravnega reda EU in posegla v pravno varnost", in da morajo "tako kot drugi organi članic tudi nacionalna sodišča zagotavljati polni učinek prava unije", piše STA.

Odločitev nemških ustavnih sodnikov je sicer naletela na različne odzive. Medtem ko jo nekateri, predvsem številni nasprotniki ravnanja ECB vse od zadnje dolžniške krize v evrskem območju, hvalijo, pa je tudi v Nemčiji, še bolj pa drugod po Evropi slišati glasne kritike, da gre za nevaren presedan, ki bi lahko močno otežil protikrizno delovanje ECB ter zamajal avtoriteto Sodišča EU in njegovih odločitev.