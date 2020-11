Biden še ne more razglasiti zmage. Trump ni pripravljen priznati poraza.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ZDA četrti dan po predsedniških volitvah nadaljujejo preštevanje glasovnic v ključnih zveznih državah. Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v petek v Georgii in Pensilvaniji prehitel republikanca Donalda Trumpa ter obdržal prednost v Nevadi in Arizoni, vendar pa so razlike med kandidatoma v omenjenih zveznih državah izjemno majhne. Po projekcijah Fox News in AP ima Biden trenutno 264 elektorskih glasov, Trump pa 214. Za zmago eden od kandidatov potrebuje 270 elektorskih glasov.

Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v petek zvečer, ko se je preštevanje glasov v ključnih zveznih državah še vedno nadaljevalo, napovedal, da bo zmagal na predsedniških volitvah. Demokrat uradno še ni razglasil zmage, kot je to že v sredo storil republikanski predsednik Donald Trump. Biden je pozval Američane, naj ostanejo mirni, ohranijo vero in zaupanje v sistem ter potrpežljivo počakajo, dokler ne bodo prešteti vsi glasovi, poroča STA.

Biden: Gre za glasove in volivce

"Vem, da gre zelo počasi, ko gledaš preštevanje na televiziji. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da ne gre le za številke. Gre za glasove in volivce. Može in žene, ki so uveljavili svojo temeljno pravico," je dejal Biden in zagotovil, da bo predsednik vseh Američanov, tudi tistih, ki niso volili zanj.

Joe Biden v petek še ni mogel razglasiti zmage na ameriških predsedniških volitvah. Foto: Reuters

V Bidnovem taboru so morda že v petek pričakovali razglasitev zmage v Pensilvaniji, vendar pa še nobena od ameriških televizij ni razglasila Bidnove zmage v omenjeni zvezni državi. "Številke nam govorijo, da je jasno. Zmagali bomo na volitvah," je v petek dejal Biden.

"Poglejte, kaj se je zgodilo od včeraj. Zaostajali smo v Georgii, zdaj vodimo in bomo zmagali. Zaostajali smo v Pensilvaniji in bomo zmagali. Zmagujemo v Arizoni, zmagujemo v Nevadi. Smo na poti do več kot 300 elektorskih glasov. Poglejte tudi število glasov na nacionalni ravni," je dejal demokratski predsedniški kandidat.

Kandidata v ključnih zveznih državah izjemno izenačena

Biden za dokončno zmago potrebuje Pensilvanijo z 20 elektorskimi glasovi ali pa kakšno kombinacijo dveh zveznih držav, kjer še niso prešteli dovolj glasov, na primer Arizono in Nevado. Trump bi moral za zmago osvojiti Pensilvanijo in še tri države, kar pa ni verjetno, saj trenutno vodi le v Severni Karolini. Biden je do petka zvečer svojo prednost v Pensilvaniji povečal na skoraj 29 tisoč glasov, vendar pa bo tam treba prešteti še skupaj okrog 200 tisoč glasovnic.

Ameriški predsednik Donald Trump po poročanju ameriških medijev trenutno ni pripravljen priznati poraza na torkovih predsedniških volitvah. Foto: Reuters

V Nevadi, kjer niso prešteli še 124.500 glasovnic, je Biden prednost povečal na 22.600 glasov, v Georgii pa na skoraj štiri tisoč, prav toliko glasov pa morajo tam še prešteti. Za Georgio je sicer že jasno, da bo tam potekalo ponovno štetje glasovnic. V Severni Karolini medtem vodi Trump s prednostjo več kot 76 tisoč glasov, v Arizoni pa se je Bidnova prednost zmanjšala na skoraj 29 tisoč glasov. V Arizoni je ostalo za štetje še okrog 173 tisoč glasovnic.

Trump bo poskušal volilne izide izpodbijati na sodišču

Trump sicer ne kaže nobenih znamenj, da je pripravljen priznati vedno bolj verjeten poraz na volitvah. Njegova kampanja je svojim donatorjem poslala poziv, da za pravne boje potrebuje še najmanj 60 milijonov dolarjev. V Trumpovem taboru so že vložili številne, večinoma neuspešne tožbe proti štetju glasovnic, kljub ponavljajočim obtožbam o volilni prevari pa za to niso predložili konkretnih dokazov.

Trumpovi podporniki so po poročanju STA do petka dobivali poplavo elektronske pošte z razglašanjem Trumpove volilne zmage, z obtožbami, da jim demokrati kradejo volitve, ter s prošnjami za denar za tožbe. Trump naj bi še naprej načrtoval proslavo zmage na volitvah in zavrača svarila, da bo moral kmalu priznati poraz.

Priznanje poraza sicer po ameriški ustavi ali zakonodaji ni potrebno. Ameriški mediji sicer ne poročajo o nobenih večjih volilnih nepravilnostih, ki bi lahko vplivale na končni izid. Glasove namreč štejejo tako republikanci kot demokrati, težave in očitki pa se pojavljajo predvsem tam, kjer so rezultati tesni in niso v prid Trumpu, poroča STA.