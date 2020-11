Biden kljub Trumpovi obstrukciji nadaljuje tranzicijo

Trump je svoji vladi prepovedal sodelovanje s tranzicijo zmagovalca predsedniških volitev in še naprej brez dokazov trdi, da so bile volitve prevara. Biden ga pusti pri miru in ga ne kritizira, prav tako pa naj bi svojim sodelavcem dejal, da se noče ukvarjati s preiskavami Trumpovih dejanj na položaju, piše STA.

Biden bi moral dobivati redna obveščevalna poročila, a jih ne

"Nasledil bom razdeljeno državo in svetovno zmešnjavo, zaradi česar vas potrebujem," je v torek povedal Biden 12 nekdanjim državnim uradnikom s področja obveščevalnih dejavnosti, obrambe in diplomacije. Biden bi sedaj že moral dobivati redna obveščevalna poročila od sedanje vlade, vendar pa se mora zanašati na informacije iz druge roke.

Republikanci v predstavniškem domu ohranili dosedanje vodstvo Republikanski člani predstavniškega doma so po uspehu na volitvah v ameriški kongres, kjer so demokratom odvzeli najmanj devet sedežev, za vodjo manjšine spet potrdili Kevina McCarthyja iz Kalifornije. Ponovno so bili potrjeni tudi vsi ostali vodilni člani poslanske skupine republikancev. Republikanci so zadovoljni, saj so doslej na volitvah v 435-članski predstavniški dom osvojili najmanj 209 sedežev oziroma najmanj devet več, kot so jih imeli pred volitvami. Demokrati so jih osvojili najmanj 221, kar je tri več, kot jih je potrebnih za ohranitev večine in prevzem nadzora nad vsemi odbori. Nekaj sedežev še ni odločenih. (STA)

Bojijo se, da bo Trump pred odhodom sprožil vojno

Novoizvoljena podpredsednica ZDA Kamala Harris dobiva kot članica senatnega odbora za obveščevalne dejavnosti bolj sveže informacije, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da to ni dovolj. Obenem se povečujejo skrbi, da bo Trump pred odhodom s položaja zakuhal vojno z Iranom ali kakšno drugo mednarodno krizo, s katero se bo moral ubadati Biden, poroča STA.

Foto: Reuters

Zamuda pri tranziciji pomeni zamudo pri imenovanju 1200 državnih uradnikov, ki potrebujejo senatno potrditev, kar pa Bidna in ekipo najbolj skrbi, bo zamuda pri seznanjanju s strategijo sedanje vlade proti novemu koronavirusu, predvsem strategijo distribucije cepiv, kar bo ogromen logistični zalogaj.

Zdravstvena združenja Trumpa pozvala, naj sodeluje z Bidnom

V torek so tri ameriška zdravstvena združenja poslala odprto pismo Trumpu, naj preneha z obstrukcijo in sodeluje z Bidnovo tranzicijo. "Pozivamo vlado, naj sodeluje in deli kritične informacije o koronavirusu z Bidnovo tranzicijo," piše v pismu, pod katero so se podpisali predsednik Ameriškega združenja bolnišnic Richard Pollack, izvršni direktor Ameriškega zdravniškega združenja James Madara in izvršna direktorica Združenja ameriških medicinskih sester Debbie Dawson Hatmaker, navaja STA.

Okužen tudi najstarejši senator

S koronavirusom se je v ZDA doslej po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa okužilo 11,3 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 248.500. Med okuženimi je zdaj tudi najstarejši senator 87-letni republikanec iz Iowe Chuck Grassley, ki je po ustavi tretji na vrsti za prevzem predsedniškega položaja, če se predsedniku kaj zgodi, za podpredsednikom Mikom Penceom in predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi. Grassley se je odpravil v karanteno, čeprav pravi, da se počuti dobro, in bo nadaljeval delo na daljavo, poroča STA.

Mediji: Trump večino časa preživlja s tvitanjem

Trump se ne udeležuje sestankov svoje delovne skupine proti koronavirusu in se večinoma ne pojavlja v javnosti. Pred kamere je prišel le dvakrat, ko se je pohvalil z razvojem cepiv podjetij Pfizer in Moderna. V Beli hiši naj bi ostal tudi za zahvalni dan konec novembra, dneve pa preživlja večinoma s tvitanjem proti izidu volitev. Tožbe njegove ekipe proti volilnim izidom doslej niso bile uspešne, v Pensilvaniji pa je počilo, ker naj bi vodja tožb Rudy Giuliani zahteval zase 20.000 dolarjev honorarja na dan. Giuliani to odločno zanika, vendar pa je informacija prišla v medije iz Trumpove pravniške ekipe v Pensilvaniji, poroča STA.

Biden je v svoj prihodnji kabinet v torek imenoval devet članov, večinoma sodelavcev iz kampanje, potem ko je že pred dnevi na položaj šefa kabineta imenoval Rona Klaina. Jen O'Malley Dillon se bo s položaja šefice kampanje preselila na položaj namestnice šefice kabineta, Dana Remus bo glavna pravnica Bele hiše, kongresnik iz Louisiane Cedric Richmond pa bo direktor urada Bele hiše za odnose z javnostmi. Annie Tomasini bo direktorica operacij ovalne pisarne, Julie Chavez Rodriguez bo direktorica urada Bele hiše za medvladne zadeve, nekdanji šef kabineta podpredsednika ZDA (Bidna) Steve Richetti je za zdaj dobil vlogo višjega svetovalca, prav tako tudi Mike Donilon. Šefico kabineta si je izbrala tudi nova prva dama ZDA Jill Biden, in sicer nekdanjo veleposlanico v Urugvaju Julisso Reynoso Pantaleon.

Trump odpustil šefa zvezne agencije za spletno varnost

Trump je medtem v torek pričakovano odpustil šefa agencije za kibernetsko varnost in infrastrukturo pri ministrstvu za domovinsko varnost Chrisa Krebsa, ki je potrdil, da so bile ameriške volitve 3. novembra najvarnejše doslej, in zavrnil poplavo teorij zarot, ki jih širijo Trumpovi podporniki. Krebs je kmalu po tem, ko je njegova agencija v nasprotju z navodili iz Bele hiše izdala pozitivno oceno volitvam, znancem izrazil pričakovanje, da bo kmalu odpuščen, poročajo ameriški mediji. Trump je to kot po navadi uredil prek Twitterja, piše STA.