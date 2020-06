Biden ima dovolj delegatov, da bo lahko izzval Trumpa

"Danes sem si zagotovil podporo 1.991 delegatov, ki so potrebni za osvojitev demokratske nominacije. Vsak dan bom izkoristil za boj za vaše glasove, tako da bomo skupaj zmagali v bitki za dušo tega naroda," je prek Twitterja sporočil nekdanji ameriški podpredsednik in kandidat za ameriškega predsednika Joe Biden.

Biden je edini kandidat za demokratsko nominacijo

Dodal je, da si bo kot predsednik prizadeval poenotiti državo po letih polarizacije v mandatu aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. 77-letni Biden, ki je bil ameriški podpredsednik v času Trumpovega predhodnika Baracka Obame, je izpostavil tudi krepitev gospodarstva ter boj za enake možnosti. Biden je sicer po tistem, ko je aprila letos iz tekme za demokratsko nominacijo odstopil Bernie Sanders, edini kandidat za demokratsko nominacijo. Na začetku se je zanjo sicer potegovalo več kot 20 kandidatov.

V ameriških zveznih državah Indiana, Maryland, Montana, Nova Mehika, Pensilvanija, Rhode Island in Južna Dakota ter v prestolnici Washington so v torek kljub epidemiji covid-19 ter protestom proti rasizmu in policijskemu nasilju potekale strankarske volitve demokratskega predsedniškega kandidata. Naslednje strankarske volitve so napovedane za 9. junij v Georgii in Zahodni Virginiji, piše STA.