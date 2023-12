Izključitev sledi preiskavi, ki so jo objavili ameriški časnik Financial Times, nemški Der Spiegel in francoski Le Monde. Na podlagi ugotovitev preiskave naj bi želel Peking prek Creyelmana med drugim vplivati na razprave v Evropi o kitajskem zatiranju demokracije v Hongkongu in preganjanju Ujgurov v regiji Xinjiang.

"Njegova dejanja so v nasprotju z namenom in bistvom, celo imenom naše stranke," je o izključitvi nekdanjega kolega povedal predsednik stranke Vlaams Belang Tom Van Grieken. Ob tem je poudaril, da je lahko edina zvestoba nacionalistov zvestoba lastnemu narodu.

"To jemljem zelo resno," pa je v odzivu na poročila o kitajskem vohunu v vrstah skrajno desne stranke dejal premier Alexander De Croo. Po njegovih besedah bi, če bi se poročila izkazala za resnična, to pomenilo, da si nekateri prizadevajo sabotirati belgijsko blaginjo, varnost in demokracijo od znotraj. "To kaže, da je skrajna desnica precej nevarna za našo družbo," je dodal.

Obtožbe temeljijo na telefonskih sporočilih

Obtožbe proti Creyelmanu temeljijo na telefonskih sporočilih, ki naj bi si jih med letoma 2019 in 2022 izmenjal z uradnikom kitajske obveščevalne službe Danielom Woojem.

V eni od korespondenc naj bi Woo Creyelmanu naročil, naj prepriča dva desničarska člana Evropskega parlamenta k uveljavitvi ideje, da ZDA in Velika Britanija spodkopavata evropsko energetsko varnost. Ob tem naj bi v sporočilu pojasnil, da je namen Kitajske vnesti delitve v ameriško-evropske odnose.

62-letni Creyelman je do leta 2014 deloval v flamskem parlamentu, pred tem pa je bil član belgijskega senata.