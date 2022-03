Avstrijski kancler predlaga blažje kriterije za vstop BiH v EU

"Pomembno se nam zdi ohraniti mir in varnost. BiH nismo in ne bomo zapustili," je poudaril Nehammer.

Evropska unija ne bo zapustila Bosne in Hercegovine, je na današnjem obisku v Sarajevu sporočil avstrijski kancler Karl Nehammer. Izpostavil je pomembno vlogo BiH pri vprašanju varnosti Unije in namignil, da bi BiH na poti v EU lahko imela nekoliko blažje kriterije, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Pomembno se nam zdi ohraniti mir in varnost. BiH nismo in ne bomo zapustili," je poudaril Nehammer po srečanju z najvišjimi političnimi predstavniki države. Odnos Dunaja do BiH je bil po njegovih besedah vedno jasen in se ni spreminjal, Avstrija pa se že 30 let zavzema za njeno ozemeljsko celovitost in samostojnost.

"Treba je videti, na kakšen način lahko BiH postane članica EU"

Kot je dejal Nehammer, se je treba pošteno pogovarjati o aktualnih izzivih in videti, na kakšen način BiH lahko postane članica EU. Dodal je, da v primeru BiH ne bi smeli imeti preveč ostrih kriterijev, o čemer bo, kot je napovedal, govoril tudi s predstavniki Nemčije.

BiH je pomemben partner Avstrije oziroma celotne Evropske unije, tudi ko gre za varnostna vprašanja.

"Izzivi, s katerimi se srečujemo, postajajo vse večji, ne vse manjši," je pojasnil avstrijski kancler ter izpostavil pandemijo in krizo zaradi vojne v Ukrajini. "Skupaj se bomo spopadli s posledicami vojne, kot so visoke cene energije in živil, to pa zahteva sodelovanje in solidarnost," je povedal.

BiH bo še naprej računala na podporo Avstrije pri približevanju EU oziroma pri pridobivanju statusa kandidatke za članstvo, je srečanje z Nehammerjem komentiral predsednik sveta ministrov BiH Zoran Tegelti.

Nekateri hočejo v BiH povzročiti umetno krizo

Tegelti sicer verjame, da ni razloga za skrb, da bi se vojna v Ukrajini prelila v BiH, je pa izrazil skrb zaradi trpljenja civilistov v Ukrajini. Pri tem se je izognil obsodbi ruske agresije.

"Nobenega razloga ni, da bi se ukrajinska kriza prelila v BiH, in prepričan sem, da se to ne bo zgodilo," je izjavil. Dodal je, da nekateri v BiH hočejo umetno povzročiti krizo, posledica pa je krepitev mirovnih sil EU v BiH (Eufor). To, da vojska oziroma Eufor patruljira po mestnih središčih, se mu zdi nesprejemljivo.

Tegelti je član Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) srbskega člana predsedstva BiH Milorada Dodika. Dodikova stranka je v odnosu do vojne zavzela izrazito prorusko stališče. BiH je na državni ravni sicer obsodila vojno v Ukrajini in podprla tudi sankcije EU proti Rusiji.