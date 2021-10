Avstralija po letu in pol postopoma odpira svoje meje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preteklo leto in pol so bila mednarodna potovanja mogoča le ob pridobitvi posebnega vladnega dovoljenja. Na desettisoče Avstralcev, tudi tistih polno cepljenih, se zato iz tujine ni moglo vrniti domov, prav tako pa so v državi ostali ujeti številni tuji državljani, ki niso smeli obiskati svojih bližnjih.

Avstralija bo 1. novembra po letu in pol odpravila splošno prepoved mednarodnih potovanj za svoje državljane, do konca leta pa naj bi tudi znova dovolila prihod tujih usposobljenih delavcev in študentov. Obenem so v državi danes odobrili cepljenje s tretjim, t. i. poživitvenim odmerkom Pfizerjevega cepiva proti covidu-19.

Avstralski regulator za zdravila TGA je izdal začasno dovoljenje za poživitveni odmerek cepiva podjetij Pfizer in BioNTech, in sicer za starejše od 18 let ter po preteku najmanj šestih mesecev od drugega odmerka cepiva oziroma od končanega primarnega cepljenja.

Začeli bodo cepljenje s tretjim odmerkom

Kdaj točno naj bi v državi začeli cepiti s tretjim odmerkom, še ni jasno, saj mora najprej zeleno luč za to prižgati še strokovno svetovalno telo za cepljenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. A avstralski minister za zdravje Greg Hunt je že napovedal, da bo program cepljenja širše populacije stekel najpozneje do 8. novembra.

V Avstraliji je z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 87 odstotkov starejših od 16 let, z obema odmerkoma pa 74 odstotkov. Poživitveni odmerki so od tega meseca že na voljo najbolj ranljivim skupinam z resno kompromitiranim imunskim sistemom.

Iz države bodo 1. novembra lahko potovali vsi polno cepljeni

Zaradi spodbudnih številk je avstralska vlada danes tudi sporočila, da bodo lahko od 1. novembra brez posebnega dovoljenja iz države odpotovali vsi tisti, ki so polno cepljeni in imajo avstralsko državljanstvo ali stalno prebivališče v Avstraliji.

Do konca leta v državo delavci in tuji študenti

Avstralska notranja ministrica Karen Andrews je po poročanju AFP danes pojasnila, da dajejo v prvi fazi omilitve mednarodnih potovanj prednost avstralskim državljanom, a da bodo kmalu sledile dodatne sprostitve tudi za tuje državljane. Že do konca leta naj bi tako prihod v državo dovolili polno cepljenim usposobljenim delavcem in tujim študentom.

Avstralski premier Scott Morrison je obenem napovedal skorajšnje oblikovanje t. i. potovalnega mehurčka s Singapurjem, potem ko je ta v torek napovedal odpravo obvezne karantene za obiskovalce iz Avstralije.

Sydney in Melbourne medtem 1. novembra tudi odpravljata obvezno karanteno za cepljene potnike.