Asadove sile zavzele oporišče IS na jugu Sirije

Režimske sile sirskega predsednika Bašarja al Asada so danes ponovno zavzele mesto Tulul al Safa, ki naj bi bilo še zadnje zatočišče džihadistične skupine Islamska država (IS) na jugu Sirije. Boji za to mesto so trajali več mesecev, borci IS pa so se umaknili proti vzhodu v puščavo, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.

Mesto Tulul al Safa leži med provincama Damask in Svejda. Boji na tem območju so se začeli po julijskem smrtonosnem napadu na manjšino Druzov v Svejdi.

Tedaj je bilo v nizu samomorilskih napadov, napadih s strelnim orožjem in noži v tej provinci ubitih več kot 250 ljudi, večinoma civilistov. Džihadisti so zajeli tudi okoli 30 ljudi, večinoma žensk in otrok. To je bil najhujši napad na Druze v sedem let trajajoči vojni v Siriji.

Druzi predstavljajo okoli tri odstotke skupnega števila prebivalcev, kolikor jih je bilo pred vojno. Ker sledijo posebni veji islama, veljajo med sunitskimi skrajneži, kakršni so v IS, za heretike.

Režimske sile so napade na IS na tem območju še posebej okrepile v zadnjih nekaj tednih. Na območje so poslale okrepitve, povečala se je tudi uporaba letalskih sil.

Observatorij za človekove pravice, ki ima sedež v Londonu, sicer navaja še, da bi do umika borcev IS lahko prišlo tudi po dogovoru z vladnimi silami. Borci IS so se zdaj umaknili v puščavo Badija.

V letalskih napadih pod vodstvom ZDA v Siriji 43 smrtnih žrtev

V letalskih napadih pod vodstvom ZDA v vzhodni Siriji je po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice umrlo 43 ljudi, od tega 17 otrok, 12 žensk in sedem mladih moških. Tudi za ostalih sedem ni jasno, ali so bili vojaki. Napadi so potekali ob zori in zadeli številne domove v bližini vasi Hadžin na meji z Irakom, je danes sporočil observatorij.

Sirske demokratične sile, ki jih podpirajo ZDA, so septembra začele močno ofenzivo, da bi iz določenega območja v vzhodni provinci Deir Ezor pregnali borce IS. Ti namreč še vedno nadzorujejo manjša območja na območju vzhodne in južne Sirije.