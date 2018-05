Arheologi razočarani: skrita dvorana v Tutankamonovi grobnici ne obstaja

V Egiptu so strokovnjaki končali raziskovanje skrite dvorane v Tutankamonovi grobnici in se dokopali do presenetljivega spoznanja. Po poročanju britanskega BBC skrita dvorana namreč ne obstaja.

Pod Tutankamanovo grobnico ni skritega prostora z grobnico velike egipčanske kraljice. Foto: Reuters

Uradne informacije so dolga leta dale verjeti, da je prav v grobnici faraona Tutankamona, in sicer v prostoru, ki je skrit za zidom tri tisoč let stare kraljeve grobnice, skrita dvorana.

Teorije, ki so verjele, da je na tem mestu tudi grobnica kraljice Nefertiti, ki naj bi bila Tutankamonova mati, so tako padle v vodo. Odkritja so namreč pokazala, da tega prostora tam preprosto ni.

Sledi pod ometom so namigovale na skrito grobno dvorano

Raziskovanje skritih rovov egipčanske grobnice se je začelo s pobudo angleškega arheologa Nicholasa Reevesa. Ta se je lotil odkrivanja grobnih detajlov, ki so vodili do vidne sledi vrat pod ometom v grobnem prostoru.

Foto: Reuters Ker je bila grobnica prvotno zgrajena za eno izmed najbolj prepoznavnih egipčanskih kraljic, so domnevali, da je njen posvečeni prostor v tej skriti dvorani.

Na pomoč pri raziskovanju so se odzvali tudi italijanski specialisti z univerze v Torinu, ki so z novimi procesi prostorskega skeniranja grobnice ugotovili, da za zidovi Tutankamonovega prostora ni ničesar.