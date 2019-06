Aretirali več kot 120 neapeljskih mafijcev

Osumljenci so med drugim obtoženi članstva v združbah organiziranega kriminala, trgovine z drogami in pranja denarja, so sporočili karabinjerji. Gre za pripadnike mafijskih družin Contini, Mallardo in Licciardi, ki so del t. i. Zavezništva Secondigliano.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je na Twitterju pozdravil operacijo. Poudaril je, da pomeni hud udarec za to zavezništvo in obljubil neusmiljenost do mafijskih klanov.

Cammora je poleg sicilijanske Cose Nostre in kalabrijske 'Ndranghete ena glavnih mafijskih združb v Italiji. Je tudi vodilna pri tihotapljenju kokaina v Evropi.