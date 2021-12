Aretacije: proticepilci načrtovali napade na politike #video

Skupina proticepilcev je na spletu grozila in načrtovala nasilje proti predsedniku vlade zvezne države Saške in drugih politikov zaradi ukrepov za zajezitev epidemije koronavirusa, poroča Deutsche Welle. Zato je nemška policija danes v jutranjih urah v prestolnici Saške Dresdnu in okoliških krajih izvedla večje število hišnih preiskav, neznano število ljudi pa so tudi aretirali.

Za grožnjami in načrti napadov na politike naj bi stala skupina proticepilcev Dresden offline network, ki ima več kot 130 članov. Skupina je zavračala cepljenje proti koronavirusu ter aktivno nasprotovala drugim ukrepom proti epidemiji. Člani skupine so prek spleta aktivno pozivali druge nemške državljane, naj ustavijo vlado, "če ne gre drugače, tudi z nasiljem". Skupina naj bi bila tudi organizatorka mnogo javnih protestov, ki že mesece paralizirajo dele Dresdna.

Skupino naj bi že nekaj časa preiskovala tudi nemška protiobveščevalna agencija LKA, ki naj bi policiji tudi zagotovila dokaze za aretacijo proticepilcev.