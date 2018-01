Angela Merkel opozarja na veliko sramoto sodobne Nemčije

Danes je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, zaradi katerega je med drugo svetovno vojno pod taktirko nacističnega nemškega režima umrlo okoli šest milijonov Judov. V Nemčiji si pred dejstvom, da se je holokavst zgodil, danes ne zatiskajo oči. Nemška kanclerka Angela Merkel je ob današnji priložnosti posvarila pred naraščajočim antisemitizmom v Nemčiji in napovedala boj proti vsem oblikam nestrpnosti.

Ta fotografija je nastala pred nekaj leti, prikazuje pa nemško kanclerko Angelo Merkel med obiskom kraja, kjer je med drugo svetovno vojno stalo koncentracijsko taborišče Buchenwald. To je bilo eno prvih nemških koncentracijskih taborišč, tam pa je umrlo več kot 50 tisoč ljudi, večina zaradi nalezljivih bolezni. Foto: Reuters

Pomembno je ohraniti spomin na milijone žrtev holokavsta, saj so antisemitizem, rasizem in sovraštvo do drugačnih v današnjem času še posebej pereča tema, je povedala Angela Merkel.

"Nepredstavljivo in sramotno je, da ne obstaja nobena judovska institucija, ki ne bi imela policijske zaščite, naj bo to šola, vrtec ali sinagoga," je še dejala.

Nemška kanclerka je ob tem zatrdila, da si bo v novi nemški vladi, o kateri sicer še vedno potekajo pogajanja, prizadevala za ureditev nove funkcije - komisarja za antisemitizem. Ta bi deloval predvsem na področju naraščajočega sovražnega govora proti Judom, Izraelcem in migrantom.

Svet danes obeležuje mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Na današnji dan pred 73 leti so sovjetski vojaki osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz, kjer je med drugo svetovno vojno v plinskih celicah ali poskusih nacističnih znanstvenikov umrlo med 1,1 in 1,5 milijona ljudi, pretežno Judov. V holokavstu je umrlo skupaj okoli šest milijonov Judov. Foto: Reuters

"Odgovorna je bila tudi Avstrija"

Avstrijski kancler Sebastian Kurz pa je ob današnji priložnosti spomnil na odgovornost Avstrije pri holokavstu. Avstrijce je ob tem pozval, naj ne pozabijo "žalostnih in sramotnih dni v marcu 1938", ko je Avstrija z odprtimi rokami sprejela nacistične enote in na referendumu podprla priključitev k tretjemu rajhu.

"Nosimo jasno zgodovinsko odgovornost in vlada to priznava," je danes zapisal na svojem profilu na družbenem omrežju Twitter.