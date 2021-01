Ameriška vlada izdala opozorilo pred nevarnostjo domačih terorističnih napadov

"Informacije napovedujejo, da lahko pride do nasilja s strani ideološko motiviranih nasilnih skrajnežev, ki nasprotujejo vladi in tranziciji predsednika ZDA in imajo druge zamere, ki so jih povzročile laži," je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost ZDA.

Ministrstvo navaja, da so se nasilni protesti nadaljevali tudi po napadu na kongres 6. januarja in se lahko nadaljujejo tudi v prihodnje. Nevarni niso le podporniki bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki se ne morejo sprijazniti z njegovim porazom na volitvah, ampak tudi nasprotniki policijskega nasilja.

Zaradi napada na kongres so po ZDA doslej aretirali le 150 ljudi, med njimi pripadnike oboroženih skrajnih skupin, preiskave pa se nadaljujejo, piše STA.