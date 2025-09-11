Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Četrtek,
11. 9. 2025,
17.31

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
glasovanje volitve pes

Četrtek, 11. 9. 2025, 17.31

36 minut

Američanka obtožena zaradi registracije psa za glasovanje na volitvah

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
bostonski terier, pes, pasma | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

V Kaliforniji je pred dnevi pred sodnika stopila Američanka, ki je bila obtožena zaradi registracije svojega psa za glasovanje na volitvah. Grozi ji do šest let zapora. Ženska naj bi svojo psičko registrirala kot volivko, da bi s tem opozorila na pomanjkljivosti volilnega sistema v ZDA.

62-letna Laura Yourex je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri njena psička Maya Jean po guvernerskih volitvah v Kaliforniji leta 2021 nosi nalepko z napisom Glasovala sem.

V drugi objavi z oktobra lani pa je pokazala, da njena psička še vedno prejema glasovnico na svoje ime, čeprav je medtem že poginila.

Laura Yourex iz Costa Mese južno od Los Angelesa se je lani sama predala oblastem zaradi domnevne volilne goljufije, okrožni tožilec pa je po preiskavi proti njej vložil obtožnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odvetnik obtožene je med prvim nastopom na sodišču v torek povedal, da je njegova stranka skušala zgolj opozoriti na slabosti ameriškega volilnega sistema.

Kot je pojasnil, Yourex obžaluje svoj "nepremišljeni poskus razkritja pomanjkljivosti volilnega sistema z namenom, da bi ga izboljšala z dokazovanjem, da je mogoče za glasovanje registrirati celo psa".

V Kaliforniji ni treba predložiti dokazila o identiteti za glasovanje

V Kaliforniji državljanom ni treba predložiti dokazila o identiteti za glasovanje. To lahko storijo s predložitvijo izjave pod prisego, v kateri navedejo svoje ime, naslov in datum rojstva. Poskus ponarejanja izjave lahko privede do obtožb krive prisege.

Dokazilo o prebivališču in registraciji je potrebno za volivce, ki prvič volijo na zveznih volitvah. Zaradi tega je bila glasovnica, oddana v imenu Maye Jean, na kalifornijskih guvernerskih volitvah leta 2021 pravilno prešteta, glasovnica za primarne volitve leta 2022 pa izpodbijana in zavrnjena, je pojasnilo tožilstvo.

New York, 11. september 2001
Novice ZDA: mineva 24 let od terorističnega napada
Charlie Kirk, univerza, streljanje
Novice Trenutek usodnega strela v Trumpovega gorečega podpornika #video

glasovanje volitve pes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.