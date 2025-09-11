V Kaliforniji je pred dnevi pred sodnika stopila Američanka, ki je bila obtožena zaradi registracije svojega psa za glasovanje na volitvah. Grozi ji do šest let zapora. Ženska naj bi svojo psičko registrirala kot volivko, da bi s tem opozorila na pomanjkljivosti volilnega sistema v ZDA.

62-letna Laura Yourex je na družbenih omrežjih objavila fotografijo, na kateri njena psička Maya Jean po guvernerskih volitvah v Kaliforniji leta 2021 nosi nalepko z napisom Glasovala sem.

V drugi objavi z oktobra lani pa je pokazala, da njena psička še vedno prejema glasovnico na svoje ime, čeprav je medtem že poginila.

Laura Yourex iz Costa Mese južno od Los Angelesa se je lani sama predala oblastem zaradi domnevne volilne goljufije, okrožni tožilec pa je po preiskavi proti njej vložil obtožnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

🔥🚨BREAKING: Laura Lee Yourex, 62, of Costa Mesa, California is facing up to 6 years in prison after registering her dog to vote and casting ballots in her pet's name during two different elections.



Yourex submitted mail-in ballots under the name of her dog, Maya Jean Yourex,… pic.twitter.com/mmz4DvPWuv — 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@LarryDJonesJr) September 7, 2025

Odvetnik obtožene je med prvim nastopom na sodišču v torek povedal, da je njegova stranka skušala zgolj opozoriti na slabosti ameriškega volilnega sistema.

Kot je pojasnil, Yourex obžaluje svoj "nepremišljeni poskus razkritja pomanjkljivosti volilnega sistema z namenom, da bi ga izboljšala z dokazovanjem, da je mogoče za glasovanje registrirati celo psa".

V Kaliforniji ni treba predložiti dokazila o identiteti za glasovanje

V Kaliforniji državljanom ni treba predložiti dokazila o identiteti za glasovanje. To lahko storijo s predložitvijo izjave pod prisego, v kateri navedejo svoje ime, naslov in datum rojstva. Poskus ponarejanja izjave lahko privede do obtožb krive prisege.

Dokazilo o prebivališču in registraciji je potrebno za volivce, ki prvič volijo na zveznih volitvah. Zaradi tega je bila glasovnica, oddana v imenu Maye Jean, na kalifornijskih guvernerskih volitvah leta 2021 pravilno prešteta, glasovnica za primarne volitve leta 2022 pa izpodbijana in zavrnjena, je pojasnilo tožilstvo.