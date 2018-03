Američani na ulice: "Pazi se leta 2020, Donald Trump!"

V številnih ameriških mestih, vključno s prestolnico Washington, se je skupno zbralo več sto tisoč ljudi na protestih proti nasilju z orožjem. Protesti so posledica šolskega pokola na v Parklandu na Floridi 14. februarja letos. Mladi protestniki predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je trenutno na počitnicah, opozarjajo, da bodo, če ne bo nečesa ukrenil, leta 2020 volilno pravico imeli tudi oni.

V ZDA naj bi bilo organiziranih 800 večjih protestov proti nasilju z orožjem. Največ ljudi pričakujejo v Chicagu, Bostonu, Philadelphii, Miamiju, Minneapolisu, Houstonu, Los Angelesu, pa tudi v New Yorku. Protestniki nosijo transparente z napisi, kot so "knjige, ne krogel", "šola je za učenje, ne za paniko" in podobno. Foto: Reuters

Povod za proteste je bil dogodek 14. februarja letos, ko je 19-letni na srednji šoli v Parklandu pobil 17 ljudi. To je bil le eden v vrsti podobnih množičnih pokolov, do katerih prihaja v ZDA, vendar pa je bil odziv tokrat le malce drugačen. Ameriškim srednješolcem je namreč dovolj, da morajo v šolah trepetati za lastna življenja.

Beli hiši ne verjamejo

Iz Bele hiše so se na proteste odzvali s sporočilom, da "ploskajo pogumu številnih mladih Američanov", ki izvajajo ustavno pravico do svobodnega izražanja mnenja. "Zaščita naših otrok je glavna prioriteta predsednika," so zapisali v sporočilu za javnost.

V Washingtonu se je po ocenah organizatorjev zbralo več kot pol milijona protestnikov. Foto: Reuters

Protestniki mu sicer očitno ne verjamejo, saj so se zbrali tudi pred stolpnico v New Yorku, kjer ima domovanje. "Če se naši voditelji obnašajo kot otroci, potem morajo otroci prevzeti vodenje," so zapisali na enega od transparentov.

Trumpa so na transparentih tudi opozorili, da bodo leta 2020, ko bodo v ZDA naslednje predsedniške volitve, tudi oni že imeli volilno pravico.

Trump se je sicer pred tedni srečal s predstavniki srednje šole v Parklandu in starši in je uvodoma obljubljal ukrepe za večji nadzor nad orožjem, kmalu pa je odnehal z izgovorom, da za kaj bolj konkretnega - na primer povišanja starosti za nakup orožja na 21 let na nacionalni ravni - v kongresu ni podpore. Foto: Reuters

Protestniki na Floridi nad Trumpa: Sram naj te bo!

Vztrajali bodo, dokler se ne bo nekaj spremenilo

Ameriški srednješolci so množično protestirali že 14. marca, ko so simbolično zapustili pouk za 17 minut v spomin na 17 žrtev Parklanda. Ponekod so jih šolske oblasti pri tem "Nacionalnem odhodu iz šole" podpirale, drugje so jih celo kaznovali z opomini.

Ameriški šolarji napovedujejo, da bodo tokrat vztrajali, dokler ne bo resnih ukrepov za omejitev nasilja z orožjem in obljubljajo udeležbe na prihodnjih volitvah, kjer bodo volili proti kandidatom, ki delujejo po nareku orožarskega lobija.

Pravica do orožja je sicer v ZDA pomembna in zaščitena z ustavo, zato bodo hkrati s protesti proti orožju danes potekali tudi protesti v podporo orožju. Zborovanja se med drugim obetajo po Montani, Utahu, Kaliforniji, Indiani in drugje. Udeleženci napovedujejo, da bodo prišli oboroženi. Foto: YouTube