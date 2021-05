Afera ''Ibiza'' – Kurz s šefom kabineta pod lupo preiskovalcev

Avstrijsko državno tožilstvo za boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu je Sebastiana Kurza in Bernharda Bonellija obvestilo o začetku preiskave, v kateri ju obravnavajo kot obdolženca, je danes sporočil avstrijski kancler. Znano je, da sta obtožnico proti Kurzu in Bonelliju vložili opozicijska socialdemokratska stranka Avstrije in Neos.

Pri imenovanju nista imela nobene vloge

Kurz in Bonelli vztrajata, da pri imenovanju šefa avstrijskega gospodarskega holdinga OeBAG Thomasa Schmida in devetih članov nadzornega sveta nista imela nobene vloge. A tožilstvo naj bi imelo drugačne dokaze, zaradi česar lahko vloži predlog za pregon.

Z veseljem na obravnavo

Kurz je pred današnjo sejo vlade na novinarski konferenci še dejal, da zahtevo za kazenski pregon tožilstva pričakuje, z nastopom pred sodnikom pa, da bo imel možnost predstaviti svoja stališča. Poudaril je še, da je zadeve skušal razjasniti že pred parlamentarnim odborom.

''Dvigovanje napetosti s podtikanji je v preiskovalnem odboru pogosta metoda. Hitro ti skušajo besede položiti v usta in jih obrniti v lažni pomen,'' je pojasnil Kurz.

Avstrijski kancler o odstopu ne razmišlja. Povedal je še, da je vedno odgovarjal na vsa vprašanja in sledil resnici, zato se ne boji, da bi bil obsojen.