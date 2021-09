96-letna nekdanja tajnica v nacističnem taborišču na begu pred sojenjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Furchnerjeva je danes zjutraj zapustila dom upokojencev v Hamburgu in se s taksijem odpeljala do postaje podzemne železnice, a se ni pojavila na sodišču, je sporočila predstavnica sodišča.

Obtožena sistematičnega umora zapornikov v taborišču

Nekdanji tajnici, ki je v taborišču delala, ko je bila stara 18 in 19 let, sodijo na sodišču za mladoletne. Tožilci upokojenko obtožujejo, da je med junijem 1943 in aprilom 1945 pomagala pri sistematičnem umoru zapornikov v taborišču, kjer je delala v pisarni poveljnika taborišča Paula Wernerja Hoppeja.

V taborišču je umrlo približno 65 tisoč ljudi, med njimi judovski zaporniki, poljski partizani in sovjetski ruski vojni ujetniki, piše v obtožnici.

Mineva 76 let od druge svetovne vojne

Furchnerjeva je ena od prvih žensk, vpletenih v zločine iz nacističnega obdobja, ki so jih v Nemčiji preganjali v zadnjih desetletjih.

Od druge svetovne vojne mineva 76 let. Čas, da Nemčija pred sodišče privede ljudi zaradi njihove vloge v nacističnem sistemu, se zato počasi izteka, še navaja AFP.

Nemški tožilci trenutno obravnavajo nadaljnjih osem primerov, vključno z nekdanjimi zaposlenimi v taboriščih Buchenwald in Ravensbrück. Čez teden dni se bo začel postopek proti nekdanjemu stražarju taborišča v Neuruppinu pri Berlinu, ki je star 100 let.