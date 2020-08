850 potnikov toži križarko, ki je bila žarišče okužbe z novim koronavirusom

Francoski potniki z ladje, ki je bila žarišče okužbe z novim koronavirusom in zato marca ni mogla pristati v nobenem pristanišču na Karibih, so proti družbi Costa Cruises v Parizu vložili skupinsko tožbo z okoli 180 točkami, med katerimi je tudi uboj iz malomarnosti, je v nedeljo sporočil odvetnik okoli 850 potnikov.

Skupinska tožba, v kateri sodelujejo tudi tri družine, ki so zaradi covid-19 izgubile svoje člane, italijansko družbo med drugim bremeni malomarnosti med križarjenjem na ladji Costa Magica, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ladja je od 6. do 13. marca med križarjenjem po Karibih poskušala pristati v več pristaniščih, med drugim na Trinidadu in Tobagu, Barbadosu, Grenadi in Sveti Luciji, a ji tamkajšnje oblasti niso dovolile vplutja, poroča STA.

Posadka jih je spodbujala, naj hodijo v trgovine, restavracije in kazinoje

Da bi potnike pomirili, ker niso mogli na ogled otokov, jih je posadka spodbujala, naj koristijo trgovine, restavracije, kazinoje in druge usluge na ladji, a jih ni obvestila o možnosti okužbe na plovilu niti ni poskrbela za ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, med drugim piše v tožbi, poroča STA.

Odvetnik potnikov Philippe Courtois je poudaril, da so bili ukrepi proti virusu na ladji zelo površni. Članom posadke tudi očita, da potnikov niso obvestili o okužbah na ladji, temveč so to izvedeli šele iz medijev. "To bi moralo biti sanjsko križarjenje, a se je sprevrglo v trpljenje," je še dejal.

Costa Cruises, ki je del skupine Carnival, je zaradi pandemije covid-19 do 15. avgusta odpovedala vsa križarjenja, še navaja AFP.