25-letnik hrvaških korenin v Italiji do smrti pretepel dvoletnega sina

Aliza Hrustić naj bi to storil v navalu besa. Ko je bil pod vplivom hašiša, je toliko časa tepel svojega dvoletnega sina, dokler ta zaradi udarcev ni umrl. Mrtvega dečka so našli v stanovanju v Milanu. Hrustić je včeraj - po tem, ko ga je žena, s katero že imata štiri otroke, obtožila uboja - priznal krivdo.

Italijanski mediji poročajo, da so starši poklicali reševalce okoli pete ure zjutraj, a so policisti lahko le še potrdili malčkovo smrt.

Hrustića so nato aretirali zaradi težkega in namernega uboja, policiji in italijanski tožilki Giovanne Cavalleri pa je Hrustić svoje dejanje že priznal, piše hrvaški Jutarnji list.

Z ženo pričakujeta petega otroka

Par je imel že štiri otroke, mama, 23-letna Silvija Zahirović pa je trenutno noseča s petim otrokom. En otrok naj bi živel na Hrvaškem, za dve malčici so skrb že prevzele socialne službe.

Ker gre za tako majhnega otroka, je mogoče, da bo kazen za uboj višja, kot bi bila sicer. Pomembno bi lahko na določitev vplivale tudi prejšnje zlorabe.

Aliza Hrustić se je rodil v Firencah, a ima hrvaške korenine, piše La repubblica. Policija ga je našla po tem, ko je pobegnil in se skril z dvema najmlajšima hčerkama, preiskovalci pa so najprej našli njegov telefon. Žena Silvia ga je uboja obtožila takoj ob prihodu policije.

"Ni mogel spati, zato je vzel hašiš"

Šef policije Lorenzo Bucossi je dejal, da ne ve, kaj je bilo v Hrustićovi glavi, ko je ubil svojega otroka. "Ne vemo, ali je otrok jokal, on nam je le dejal, da ni mogel spati, zato je vzel hašiš. Vstal je zaradi bolečin in v napadu besa pretepel sina," je dejal Bucossi in dodal da zaradi tragičnosti dogodka novinarske konference ne bo.

Hrustića sicer opisujejo kot nasilnega človeka. Nekateri sosedje so temu opisu dodali, da je pogosto pod vplivom drog in da svoje dneve pogosto preživlja v baru.

Hrustić niti na svojem Facebook profilu ne skriva, da uživa drogo, na fotografijah je mogoče videti tudi strelno orožje.