15.000 protestnikov na beograjskih ulicah že petič proti Vučiću

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Več tisoč protestnikov se je v soboto v Beogradu znova zbralo proti srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, ki ga obtožujejo avtoritarnega vladanja državi. Protestniki so se že peto soboto zapored zbrali kljub snežnemu metežu, ki je zajel srbsko prestolnico.

Po poročanju srbske nacionalne televizije RTS se je protestnega pohoda skozi središče mesta udeležilo okoli 15.000 ljudi. Ustavili so se tudi pred sedežem nacionalke, ki ji očitajo, da je povsem nekritična do predsednika in da si jo je Vučić pravzaprav prilastil.

Številni demonstranti so skandirali gesla proti Vučiću, voditelji protestnikov, med katerimi so bili tokrat tudi opozicijski politiki, pa so preko megafonov opozarjali na obljube, ki jih predsednik ni izpolnil.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Protestniki so si pomagali s piščalkami in rogovi, ki so tudi simbol protesta proti nekdanjemu srbskemu vodji Slobodanu Miloševiću, katerega avtokratsko vladanje se je z množičnim uporom končalo oktobra 2000.

Nekaj sto ljudi se je zbralo tudi v Kragujevcu in nekaj deset pa v Novem Sadu.

Foto: Reuters

"Srbija se počasi dviga. Mesta se dvigujejo in naše število bo naraslo," je množico v Beogradu nagovoril eden voditeljev protestnega gibanja Branislav Trifunović, sicer igralec.

K protestom so sprva pozvali veljaki združene opozicijske Zveze za Srbijo, potem ko je bil novembra eden od njih pretepen na političnem zborovanju v osrednji Srbiji. Za ta napad so obtožili podpornike Vučićeve Srbske napredne stranke (SNS), kar pa so oblasti zanikale.

Foto: Reuters