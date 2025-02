To je v teh časih, ki jih zaznamujejo vojna žarišča, okoljske katastrofe in bliskoviti politični preobrati, še posebej ključno. Condé je bil več let televizijski voditelj v informativnem programu TV Slovenija, poleg tega se je ukvarjal s poezijo, gledališčem, fotografijo in dobrodelnimi aktivnostmi. V Spotkastu se je z Igorjem Harbom razgovoril o dogajanju na nacionalki, lažnih novicah, morebitni vojni z ZDA in izbiri oblačil med kuhanjem.

"Najlažje je tako, da o vsem dvomiš. Kar je preprosto, a je obenem tudi strašljivo, če ne moreš ničemur verjeti," pove Seku M. Condé o tem, kako se kot novinar sooča z lažnimi novicami. Foto: Jan Lukanović

Bitka proti lažnim novicam

Televizijski gledalci nismo edini, ki se soočamo z lažnimi novicami in prirejanjem resnice, s tem se morajo spoprijeti tudi novinarji, sploh pri zapletenih oddajah, kot je Globus, ki predstavljajo mednarodno dogajanje. Seku M. Condé razloži, kako pristopi k temu: "Najlažje je tako, da o vsem dvomiš. Kar je preprosto, a je obenem tudi strašljivo, če ne moreš ničemur verjeti. Zato je ključno poglobljeno raziskovanje. Pri dnevnih poročilih je to težko, ker ni dovolj časa. Obstajajo računalniški programi, ki s pomočjo umetne inteligence pregledajo vse novice iz sveta in potem z grafičnimi prikazi vidiš, kako določeno temo pokrivajo v različnih državah ali celinah. Ampak to zahteva več časa, tako da je ta pristop uporaben za tedenske oddaje."

Ključni izzivi za Evropo

Na vprašanje, kako kot poznavalec mednarodne politike ocenjuje, da se ZDA in Evropska unija zapleteta v vojno zaradi Grenlandije, najprej globoko zavzdihne, nato razloži vse ključne dejavnike v tej zapleteni zgodbi. Pri tem izpostavi željo Grendlandcev. "Zdi se mi, da v vsej tej razpravi, da Trump zahteva Grenlandijo od Danske, še nismo slišali grenlandskega glasu."

Seku M. Condé je v pogovoru izpostavil tri teme, ki so ključne za našo prihodnost, a o katerih se premalo pogovarjamo. Foto: Jan Lukanović

Precej pogovora o mednarodnem dogajanju je posvečenega spremembam v ZDA, a Evropa je kot naša domovina še pomembnejša. Seku M. Condé izpostavi tri teme, ki so ključne za našo prihodnost, a o katerih se premalo pogovarjamo. "Prva je stagnacija oziroma zaostajanje tehnološkega razvoja. Tukaj so Kitajska in druge azijske države izredno napredne," izpostavi prvo težavo s katero bi se morali ubadati, a še pomembnejša je naslednje, varnostno vprašanje.

"Ko je zahod premagal Islamsko državo, so bili vsi ponosni, ampak kam so šli ti borci? Odšli so v podsaharsko Afriko. V pasu Sahela so Mali, Burkina Faso in Niger, kjer so se v zadnjem času zvrstili državni udari in kjer se, tudi s podporo Rusije in Kitajske, gradi politično uporništvo proti Zahodu. Obenem so se v teh brezmejnih prostranstvih Malija in Nigerije ustalile islamistične celice, ki se vse bolj vpletajo v dogajanje …

Tretja tema, ki bi nas morala skrbeti, pa je demografska slika Evrope. Prebivalstvo se stara, imamo nizko število rojstev in pravijo, da potrebujemo tuje delavce, kar pa na dolgi rok etnično spremeni demografsko sliko. In ob napačnih ali neobstoječih integracijskih politikah je to super podlaga za ekstremizme. Ključni problem Evrope je tudi v tem, da odgovore išče v ekstremih," zaključi Condé.

Seku M. Condé je v Spotkastu povedal tudi to, da piše roman, ki se ukvarja z zanimivim koščkom slovenske zgodovine. Foto: Jan Lukanović

Obljubil je, da bo letos dokončal roman

V mladosti je bil Condé tudi pesnik in zdaj se ponovno vrača k literaturi, vendar z zgodovinskim romanom. "Pišem roman, ki se ukvarja z zanimivim koščkom slovenske zgodovine. Okrog leta 1854 so v Ljubljani krstili prvega zamorskega fanta. Ime mu je bilo Fadalah in Luka Jeran, urednik Zgodnje Danice, ga je odkupil iz suženjstva v Egiptu ter pripeljal na Kranjsko. Sem je prišel z osmimi leti, živel je v Trnovskem župnišču, krstila pa sta ga ljubljanski nadškof in Anton Martin Slomšek."

"To je bila takrat v Ljubljani zelo znana zgodba in se mi zdi zanimiva podlaga za roman. Ker pa ta temelji na zgodovinsko izpričanih dejstvih in ker sem novinar, si nisem mogel pomagati, da ne bi začel brskati po virih, tako da je vse trajalo nekoliko dlje. Zdaj sem obljubil ženi in urednici, da ga bom letos dokončal."

"Ne predstavljam se biti pred kamero brez suknjiča," prizna Seku, ki je znan tudi po svoji eleganci. Foto: Jan Lukanović

Eleganca v kuhinji

Konec lanskega leta se je Seku M. Condé ustavil v oddaji Dobro jutro in pokazal, kako pripravi palačinke, kar je storil v obleki s suknjičem. Na vprašanje, ali tako zmeraj kuha, razloži: "To je profesionalna deformacija. Ne predstavljam se biti pred kamero brez suknjiča. To je moja delovna uniforma." Tudi sicer je zmeraj rad urejen, saj mu je to bolj naravno. Na vprašanje, ali tudi doma kuha v obleki, odvrne, da sicer ne, "ampak ker običajno kuham takoj, ko pridem iz službe, to pomeni, da sem vseeno vsaj v srajci."