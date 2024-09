Prihodnost (pametnih) mest

Kaj so pravzaprav pametna mesta in kako pomagajo prebivalcem ter tudi mestni upravi in mestnim storitvam pri zagotavljanju dostopnejšega in kakovostnejšega življenja? O teh in drugih povezanih vprašanjih s predstavnico podjetja, ki mu je digitalizacija prva prednost pri vsem, kar počne, in predstavnikom slovenskega mesta, ki si je odločno zarisalo pot do naziva pametno mesto.

"Opredelitev pametnega mesta je zelo preprosta: izkoriščanje informacijskih in komunikacijskih tehnologij pri zagotavljanju uporabniško prijaznih in dostopnih storitev," je povedala Alenka Mejač Krassnig, direktorica za Slovenijo, Visa.

Toda prednosti pametnega mesta nikakor niso omejene samo na mesta, saj jih lahko uživajo tudi prebivalci na vaseh, zato se vedno bolj uveljavlja pojem pametna območja (ang. smart spaces).

Tri velike prednosti kranjske pametne kartice

Lanišek je glede tega konkreten: "Vsa funkcionalnost kranjske pametne kartice CeKR in z njo povezanih storitev pametnega mesta je na voljo prebivalkam in prebivalcem Kranja, a se pogovarjamo tudi s preostalimi gorenjskimi občinami, saj menimo, da bi jo lahko razširili na regijsko kartico."

Pogovor je nanesel tudi na evropska mesta, ki se že ozirajo po Kranju in njegovih dobrih praksah uvajanja pametnega mesta.

Pojasnil je tudi temeljno prednost mestne kartice: "Ima tri pomembne funkcije. Prva je, da omogoča identifikacijo uporabnika z visoko stopnjo zanesljivosti, kar je zelo pomembno pri mestnih storitvah – od izposoje knjig do javnega prevoza. Druga je, da je tudi plačilna kartica, ki omogoča plačevanje blaga in storitev povsod po svetu, tudi prek spleta in drugače na daljavo. Tretja prednost je, da omogoča tudi sistem zvestobe, kar bomo še razvili."

Korenček, ne palica

V Kranju so se kot dodatno ugodnost, ki jo zagotavljajo svojim prebivalkam in prebivalcem, odločili, da kartico ponudijo brezplačno, a koristi od nje ima tudi mesto. Lanišek pojasnjuje na primeru: "Nas ne zanima, kaj bere Štefka, kaj pa Jože, a pomembno je vedeti, katere knjige najraje berejo 30-letniki, ker tako lahko usmerjamo nabavo."

"Vsa funkcionalnost kranjske pametne kartice CeKR in z njo povezanih storitev pametnega mesta je na voljo prebivalkam in prebivalcem Kranja, a se pogovarjamo tudi s preostalimi gorenjskimi občinami, saj menimo, da bi jo lahko razširili na regijsko kartico," pravi Tomaž Lanišek iz Mestne občine Kranj.

Dodal je še, da mesta niso bila do včeraj neumna in so danes pametna, a je to pojem, ki se zdaj uporablja, da bi mesta poleg cest, šol in preostale infrastrukture izkoristila tudi možnosti informacijske in komunikacijske tehnologije za zagotavljanje uporabnih storitev za prebivalce in mesto. Tako dobre navade spodbujamo s korenčkom in ne s palico.

V mestih bo vedno več ljudi

Sicer so velike priložnosti pametnega mesta tudi pri javnem prevozu in spodbujanju rekreacije. "Elementi pametnega mesta so zelo različni, temeljni so dostop do javnega interneta, sistemi za nadzor in vodenje prometa ter možnost plačevanja, so pa še številni drugi," je pojasnila Alenka Mejač Krassnig.

"Elementi pametnega mesta so zelo različni, temeljni so dostop do javnega interneta, sistemi za nadzor in vodenje prometa ter možnost plačevanja, so pa še številni drugi," je pojasnila Alenka Mejač Krassnig (Visa).

Opozorila je še, da rast števila prebivalcev in večanje deleža mestnega prebivalstva ustvarjata velike pritiske na zagotavljanje enako kakovostnega življenja za vse. "Mobilnost ljudi v mestu je zelo pomembna tudi za gospodarstvo," je poudarila samo enega od vidikov.

Še pametnejše mesto

V Spotkastu smo med drugim odgovarjali na vprašanja, kakšne so ovire na poti do pametnega mesta, kaj za Kranj pomeni, da je vključen v misijo Evropske unije sto podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, ter kako namerava doseči ta cilj, kakšen pomen imajo kartična plačila za pametno mesto in kako nasploh mesto, tudi Kranj, postane še pametnejše.

Beseda je med drugim tekla tudi o tem, kako pametna mesta pomagajo graditi kakovostne in obojestransko koristne odnose s prebivalci.

Slišali smo tudi, katera evropska mesta se že ozirajo po Kranju in njegovih dobrih praksah uvajanja pametnega mesta, a tudi, kaj se Kranj lahko še nauči od drugih mest, ki prav tako hodijo po vznemirljivi poti ustvarjanja pametnih mest oziroma pametnih območij. Lanišek je med drugim povedal, kaj se je v Kranju vidnega spremenilo v smeri pametnega mesta, a je obenem opozoril, da birokracija precej upočasnjuje spremembe, in razkril, kje so v začetku naleteli na največ odpora.

Beseda je med drugim tekla tudi o tem, ali lahko pričakujemo, da bomo nekoč imeli eno kartico, lahko tudi digitalizirano, za vse, o tem, kako pametna mesta pomagajo graditi kakovostne in obojestransko koristne odnose s svojimi prebivalci, ter o drugih temah, ki razkrivajo prednosti in priložnosti pametnih mest.

