Kakšne naj bodo prsi – kapljičaste ali okrogle? "Pazite, koga vprašate." #Spotkast

Zakaj se vse več mladih odloča za hitre estetske posege, ki so lahko tudi zelo nevarni? Kakšno vlogo imajo pri tem svetovni splet in družbena omrežja, kjer uporabniki v skupinah delijo mnenja, izkušnje ali celo objavljajo videoposnetke, v katerih si različna polnila za polnejše ustnice ali ličnice vbrizgavajo kar sami? Zakaj naj ne bi šli na lepotni poseg v tujino, čeprav se sliši fantastično in cenovno ugodno? O vseh navedenih temah smo se pogovarjali s specialistom, ki ne verjame v bližnjice. Je tudi vodilni strokovnjak na področju neinvazivnih tehnik pomlajevanja v Sloveniji. Razkril nam je tudi, kakšne paciente sprejema in zakaj marsikoga na obisku v ordinaciji zavrne. Tokratni gost Siolovega podkasta je specialist kirurg na področju plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije Ernest Novak.

Če si posameznik želi spremembe na sebi, naj bo to res osebna odločitev, ne pa sugestija ali želja nekoga drugega, je poudaril Ernest Novak.

"Če je všeč prijateljici, ni nujno, da bo tudi tebi. Pred dnevi me je obiskala pacientka, stara 35 let, ki jih ne kaže niti 30. Zelo resno je začela govoriti o tem, da želi facelift (dvig obraza, op.a.) in da to danes že vsi počnejo pri dvajsetih. Rekel sem ji, da lahko kar zaključi debato. Hočem reči, da se marsikdo za poseg ne odloči dovolj premišljeno, bodisi kirurški bodisi estetski."

S pojavom družbenih omrežij je enostavnost odločitve in enostavnost podajanja v spremembe, ki so lahko doživljenjske, postala izjemno lahka, je še opozoril in dodal, da so različna družbena omrežja naredila veliko slabega, saj se ljudje za poseg včasih odločijo, kot da bi šli v trgovino.

"Vzemite si čas, dobro razmislite in naj bo odločitev res tehtna." Foto: Jan Lukanović

Pomembno je slišati, a tudi povedati resnico

Pri svojem delu ob obisku pacienta vedno posluša, česa si posameznik želi in o čem razmišlja.

"Poskušam biti čim manj sugestiven. Nato seveda sam povem, kaj si mislim o tem in kakšen je moj pogled na njegovo razmišljanje. In potem, ko sva že osredotočena na to, kaj je tisto pravo, podrobno razložim, kaj to pomeni danes, kaj bo pomenilo jutri, kaj čez nekaj časa in kakšen rezultat lahko pričakuje. Pa tudi, kaj gre lahko narobe, kakšne so alternative. Osebno si želim, da si ljudje res vzamejo čas za razmislek, da oblikujejo še dodatna vprašanja in so res dobro informirani, ko se spustijo v določen poseg," pove Novak.

Posegi "na skrivaj" po ugodnih cenah

Posegi z različnimi, običajno nepreverjenimi polnili za polnejše ustnice ali dvig ličnic, ki vam jih lahko danes opravijo v hotelski sobi, v avtomobilu na parkirišču ali celo v kakšni kleti, so lahko tudi izjemno nevarni, je poudaril naš gost.

"V glavnem gre za izjemno cenene proizvode, ki so nepreizkušeni in pacienti pravzaprav sploh ne vedo, kaj so jim vbrizgali. Precej stvari gre lahko narobe že samo pri injiciranju. Kar nekaj takih pacientov zaide potem v mojo ordinacijo po pomoč. Nekaterim je žal, drugi lažejo sami sebi. Imel sem primer pacientke, ki je očitno imela slabo injicirana polnila in je trdila, da nima nič. Ko sem ji rekel, da bom stvar vzel, kot da jih ima, je nato priznala, da morda pa res – da je imela dolgo nazaj nekaj injicirano. Izkazalo se je, da je bilo to pred dvema letoma, kar ni tako zelo dolgo. Nekateri si sami pred seboj in resnico zatiskajo oči in naša naloga je, da jim nalijemo čistega vina in naredimo, kar je mogoče."

"Neka gospa mi je rekla, da želi še malo botoksa, čeprav so bili rezultati fantastični. Odgovoril sem ji, da ne gre več, ker za to ni razloga. Dejansko ni mogla razumeti, da tega ne želim storiti, ker seveda nisem tak. So tudi taki ljudje, ki imajo izkrivljeno samopodobo, se vidijo povsem drugače. Te je treba ustaviti," o svojem delu in različnih željah pacientov razkrije Ernest Novak. Foto: Jan Lukanović

Nevarni laični nasveti na družbenih omrežjih

Ob kopici oglasov ter izmenjavi mnenj in izkušenj, ki se vsakodnevno pojavljajo na družbenih omrežjih, Novak opozori, da lahko laični nasveti predstavljajo precejšnjo nevarnost.

"Ko se med seboj pogovarjajo, joj, kakšne vsadke naj si dam, kapljičaste ali okrogle, res ni na mestu. To so vprašanja za kirurga. Dober izvajalec vam ne bo zameril nobenih vprašanj. Preverite, kdo je človek, ki bo opravil poseg. Ali je ustrezno kvalificiran, je sploh zdravnik? Opažam, da si ljudje ne upajo postaviti vseh vprašanj, ker jim je nerodno. Naj vprašajo: 'Koliko ste pa vi teh posegov naredili?'"

Tudi posegi v tujini so povezani z nekaterimi drugimi tveganji. "Ljudje pozabijo, sploh če gre za kirurške posege, da boš potreboval vsaj en, realno gledano pa več kontrolnih posegov. In če si iz Slovenije in opraviš poseg v Turčiji in gre kaj narobe? Reševanje zapletov in vsakokrat iz Ljubljane leteti v Turčijo in iskati pomoč zdravnika? Stroškovno ni bistvene razlike, razen ta, da se včasih spuščaš v neznano in težko preveriš reference izvajalca v tujini. Mislim, da je v Turčiji ogromno odličnih kirurgov in odličnih izvajalcev, niso pa to vsi. Enako je v Sloveniji. Enako je v Ameriki, kjerkoli na svetu. Naša naloga je, da razmislimo, kaj odločitev za operacijo v tujini prinese s seboj. Naj ne bo denar edino vodilo."

"Nekateri pridejo k meni z res čudno željo. Sumljivo mi je in pogosto se izkaže, da imajo težave v zakonu. Mislijo, da bodo s tem pridobili partnerja nazaj, da bodo bolj ugajali in bo potem boljše v zakonu. Vaš videz ni tisti, ki bo odločal o tem, ali vas bo kdo imel rad ali ne." Foto: Jan Lukanović

"Naredi si sam"

Lani so v ljubljanskem kliničnem centru reševali pacientko, ki si je sama vbrizgala polnilo, ki ga je kupila prek spleta. Oslepela je na eno oko. Novak izpostavi, kako zaskrbljujoče in nevarno je, da lahko danes na spletu gledamo ljudi, ki si sami vbrizgavajo polnila.

"Obstajajo celo zdravniki, ki na pacientih kažejo, kako si lahko nekaj vbrizgate sami. Izobraževanje za zdravnika, za kirurga z razlogom traja tako dolgo. So poljane znanj, ki jih je treba osvojiti tudi za zelo enostavne stvari. Zdravnik pozna še kup ozadja, ki ga upošteva ob hipni odločitvi, laik ne," je opozoril Novak.

Foto: Jan Lukanović Ernest Novak je eden od vodilnih slovenskih strokovnjakov na področju minimalno invazivnega pomlajevanja. Več kot 25 let izkušenj ga uvršča med slovenske zdravnike z najdaljšim stažem nekirurškega pomlajevanja. Povedal je tudi, kako moderno je to danes in koliko je zanimanja za te posege.

Novak je še razkril, v katero smer gredo današnji trendi in česa si pacienti danes največ želijo, koliko je še ekstremov in ali je več neinvazivnih ali kirurških metod.

Vprašali smo ga tudi, kakšne materiale uporablja sam in zakaj se pri nekaterih posameznikih, še posebej na obrazu, tako očitno vidi, da se nekaj ni posrečilo.

Čeprav njegovo ordinacijo večinoma obiskujejo ženske, je vedno več pacientov moških, še pove naš sogovornik. "Pridejo s podobnimi zahtevami, željami."

Razkril nam je še, kakšne so najnenavadnejše želje pacientov in kdo je po njegovem mnenju kriv za to. Pa tudi, kdo so posamezniki, ki se k njemu vračajo že več kot 20 let.