Župana Radelj sumijo jemanja podkupnine #video

Specializirano državno tožilstvo je vložilo zahtevo za uvedbo preiskave zoper župana Občine Radlje ob Dravi Alana Bukovnika, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja jemanja podkupnine. Sodišče je nato izdalo sklep o uvedbi preiskave, to zdaj izvajajo, poroča današnji Večer. Bukovnik odgovarja, da ovadba ni utemeljena.

Video: Planet TV/Novinarka: Samanta Gomboc

Župana je kazensko in odškodninsko ovadil direktor podjetja Domania Alen Dominić, saj naj bi Bukovnik tik pred podpisom pogodbe z omenjenim podjetjem za izvajanje storitve pomoči na domu to pogojeval z odkupom deleža nepremičnine v občini.

Dominić bi tako moral podpisati izjavo, s katero bi se zavezal, da bo odkupil del stavbe na Mariborski cesti 4 v Radljah, kjer ima sedež tudi Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino (ŠKTM) Radlje, saj naj bi občina koncesijsko pogodbo podpisala le pod tem pogojem, navaja Večer.

Za kakšno odkupnino gre, še ni jasno

Kot ob tem pojasnjuje časnik, tega, za kakšno domnevno podkupnino gre, uradno še nihče ni želel pojasniti, a glede na to, da je župan podpis pogodbe pogojeval z nakupom nepremičnine, je mogoče sklepati, da bi se morda lahko okoristila občina, ki bi prejela kupnino. Del omenjene stavbe je namreč v občinski lasti, piše Večer.

Ker tega, da mora imeti ponudnik osnovno enoto registrirano v Radljah, prej v razpisnih pogojih niso navedli, Dominić na dodatno zahtevo po njegovih pojasnilih ni privolil. Posla nato niso sklenili. "Oškodovali so nas za stroške izdelave mnenja za socialno zbornico in ves čas, ki smo ga vložili z dobrimi nameni," je dejal Dominić.

Bukovnik trdi, da je nedolžen

Bukovnik je danes potrdil, da se odvija preiskava. "Ker sem nedolžen, bom to tudi dokazal, verjamem, da se vložitev obtožbe ne more zgoditi," je še dodal župan, ki drugih pojasnil in komentarjev v zvezi s tem trenutno ne želi dajati. Da sume nepravilnosti zavrača, je sicer Bukovnik dejal že lani, v času, ko so v predkazenskem postopku informacije o tem zbirali kriminalisti.

Takrat je pojasnil, da je bil na razpisu kot najugodnejši ponudnik izbran zasebni zavod Domania s sedežem v Puconcih, temu je občina izdala odločbo, z njim pa še ni sklenila pogodbe. Župan je takrat pojasnil, da ga je zmotilo dejstvo, da želi zasebni zavod v Radljah najeti prostore, ki so v lasti brata podžupana občine. Župan Bukovnik je namreč v tem videl mogoče konflikte interesov, direktorju zavoda Domania pa je zato predlagal, da v najem vzame katerega od drugih mogočih prostorov v Radljah.

Foto: STA

Dominić je nato po Bukovnikovih besedah postavil rok za podpis pogodbe, v nasprotnem primeru je napovedal odstop od pogodbe. Občina v roku ni podpisala pogodbe, zato se je postopek s tem končal, je lani pojasnil Bukovnik.

Storitev pomoč na domu, ki jo delno plačuje uporabnik, delno pa sofinancira občina, je v preteklosti v radeljski občini opravljal tamkajšnji center za socialno delo. Po neuspešnem javnem razpisu za podelitev koncesije je občina svoj zavod ŠKTM dodatno registrirala še za področje sociale in mu nato brez razpisa podelila pooblastilo za izvajanje javne službe pomoč na domu. To ŠKTM izvaja od junija lani.