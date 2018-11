Zorana Jankovića v mesecu dni čakata dve sojenji

Danes se bo ob 22.00 na Planet TV začelo predvolilno soočenje Zorana Jankovića in Anžeta Logarja. Vabljeni k ogledu.

Več let po odmevnih preiskavah - te so pri ljubljanskem županu v zadevi Stožice bile septembra 2012, februarja 2014 pa v zadevi Gratel - bo moral Janković znova na sodišče. Predobravnavni narok v zadevi Gratel je razpisan za 29. november, v zadevi Stožice pa za 5. december, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču.

Očitajo mu sporne pogodbe v vrednosti 1,8 milijona evrov

Tožilstvo Jankoviću v zadevi Stožice očita podpis po njihovem mnenju sporne pogodbe v vrednosti 1,8 milijona evrov za domnevno fiktiven najem parkirišč v Stožicah. S to potezo je Grep postal posojilno sposobno podjetje in je pri NLB leta 2010 lahko najel več kot 50 milijonov evrov posojila. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz slovenskega proračuna in evropskih sredstev.

Janković je pred časom ocenil, da je to, kar mu očitajo, "popolnoma brezpredmetno". "Ne, da me veseli hoditi na sodišče, ampak je to edina možnost, da dokažem svojo pravico."

Prejel naj bi podkupnino

V zadevi Gratel pa je ljubljanski župan obtožen kaznivega dejanja sprejemanja podkupnine, saj naj bi leta 2007 od podjetja Gratel zahteval 500 tisoč evrov donacije za Ljubljanski grad v zameno za dovoljenje za prekop javnih površin pri gradnji kabelskega omrežja.

Tudi te očitke je Janković že večkrat zanikal. "Obtožnica je nesmiselna, saj mi v njej očitajo, da sem kot župan pridobil korist za mestno občino, kar je navsezadnje tudi naloga župana," je pravnomočnost obtožbe komentiral Janković.