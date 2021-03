Znano je, kdaj se bodo cepili poslanci

Cepljenje poslancev in državnih svetnikov proti covidu-19 se bo predvidoma začelo v četrtek. Kot so v državnem svetu pojasnili za STA, bo cepljenje predvidoma v četrtek popoldne v prostorih nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaposleni bodo cepljeni izključno s cepivom podjetja AstraZeneca. Prijave svetnikov in zaposlenih še zbirajo.

Do zdaj se je prijavilo 19 državnih svetnic in državnih svetnikov. "Ob tem poudarjamo, da so nekatere članice in člani državnega sveta že cepljeni ali bodo cepljeni kot druga prednostna skupina, na primer kot zdravstveni delavci, župani in podobno," so sporočili. Na pojasnila državnega zbora o cepljenju poslancev STA še čaka.

Po državi se nadaljuje cepljenje prednostnih skupin. Najprej so bili na vrsti starejši, ki bivajo v domovih za starejše, zaposleni v njih in zdravstveni delavci. Nato pa se je nadaljevalo cepljenje starejših od 80 let. Zdaj med drugim poteka cepljenje najstarejših skupin prebivalstva z drugim odmerkom in najranljivejših kroničnih bolnikov. Cepijo tudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Sledi cepljenje v kritični infrastrukturi zunaj zdravstvenega sistema, piše STA.