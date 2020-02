Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lanskega maja so Slovenske železnice še povečale naročilo za nakup novih potniških vlakov, zdaj pa je znan njihov prihod na slovenske tire. To se bo zgodilo 17. aprila.

Slovenske železnice so že leta 2018 sklenile pogodbo s švicarskim Stadlerjem za nakup novih potniških vlakov. Lani so naročilo še povečale, tako da bodo skupno kupili 52 vlakov, za katere bodo odšteli 320 milijonov evrov brez DDV.

Kot je v intervjuju za Dnevnik razkril prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes, bodo novi potniški vlaki prvič po slovenskih tirih zapeljali 17. aprila. V prvi fazi bo na slovenskih progah 21 vlakov, vozili pa bodo na relaciji Ljubljana-Kamnik in Ljubljana-Novo mesto.

Dizelski vlaki, teh bo 21, bodo imeli prostora za 338 potnikov.

Pri sosedih že vozijo

Foto: Ministrstvo za infrastrukturo Stadlerjeve potniške garniture sicer vozijo po tirih v 28 državah, med drugim tudi v sosednjih Avstriji, Italiji in na Madžarskem.

Odločitev za nakup novih vlakov je bila starost sedanjih in rast števila potnikov na glavnih železniških progah, so razloge za nakup pojasnili pri Slovenskih železnicah. Do leta 2023 jih nameravajo prepeljati 20 milijonov na leto, kar je šest milijonov več kot lani.

Kot je dejal Mes, bodo z novimi potniškimi vlaki lahko zagotovili storitve, primerljive s tistimi v najbolj razvitih državah.