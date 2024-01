Znano je, kakšen bo letošnji regres in kdaj bo izplačan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi visoke inflacije, ta je lani znašala 4,2 odstotka, je sledilo povišanje minimalne plače in regresa.

Potem ko se je v torek minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec na razočaranje mnogih odločil, da se bo minimalna plača dvignila le za 4,2 odstotka, kolikor je zakonsko določeno, je zdaj znano tudi, kakšna bo višina minimalnega regresa. Ta bo, tako kot minimalna plača, letos višji, in sicer za 50,54 evra. Po novem bo regres znašal najmanj 1.253,90 evra, zaposlenim v javnem sektorju pa bo izplačan že marca in ne junija, kot običajno.