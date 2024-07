Znanih več podrobnosti včerajšnje nesreče na Tolminskem

V petkovi prometni nesreči na Tolminskem je umrl 35-letni ukrajinski motorist, so danes sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica. V nesreči sta bili udeleženi tudi 44-letna voznica osebnega avtomobila in mlajša sopotnica z območja severne Primorske, ki sta bili lažje poškodovani.

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so ugotovili, da je 35-letni motorist vozil po glavni cesti iz Kobarida proti Tolminu. Ko je pripeljal v blagi levi ovinek, je začel prehitevati kolono vozil pred seboj, čeprav vozišče v nasprotni smeri ni bilo prosto v dolžini, ki je potrebna za prehitevanje.

Pri tem je čelno trčil v prednji levi del osebnega avtomobila, s katerim se je v nasprotni smeri pravilno pripeljala 44-letna voznica. Po silovitem trčenju je osebno vozilo obrnilo v levo in je obstalo na desnem smernem vozišču v smeri vožnje, motorist pa je po trčenju obležal nekaj metrov stran od avtomobila na levem smernem vozišču. Motorno kolo je odbilo v desno na travnik pod cesto.

Ukrajinski voznik je umrl na kraju nesreče

Ukrajinski voznik je zaradi hudih telesnih poškodb umrl na kraju nesreče. Voznica osebnega vozila in mladoletna sopotnica sta bili lažje poškodovani in so ju po nudeni oskrbi odpeljali na preventivni pregled v Zdravstveni dom v Tolmin, kjer so jima nudili zdravniško pomoč.

Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Tolmin, reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin in delavci cestnega podjetja. Na kraju prometne nesreče je bil tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je ogled tragične nesreče prepustil policiji.

Policisti so o nesreči obvestili okrožno državno tožilko v Novi Gorici, o vseh ugotovljenih dejstvih bodo obvestili tudi tamkajšnje okrožno državno tožilstvo.