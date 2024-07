V prometni nesreči na Tolminskem umrl motorist

Na glavni cesti Peršeti–Kobarid se je danes okoli 16. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je zaradi hudih poškodb umrl motorist. Nesreča se je zgodila, ko sta čelno trčila voznik motornega kolesa in osebni avtomobil. Glavna cesta med Tolminom in Kobaridom je zaprta, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Po prometni nesreči so poleg tolminskih in novogoriških policistov na kraju posredovali tudi tolminski gasilci in reševalci nujne medicinske pomoči. Udeleženki prometne nesreče v osebnem avtomobilu so napotili na preventivni pregled v zdravstveni dom v Tolmin.

Na kraju prometne nesreče je bil tudi preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je ogled nesreče prepustil policiji. Ta je o nezgodi obvestila tudi okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Okoliščine prometne nesreče policisti trenutno še preiskujejo, so še sporočili s PU Nova Gorica.